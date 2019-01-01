جوزيه مورينيو يُسطر تاريخًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا

رقم قياسي جديد من السبيشال وان..

يواصل جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، تسطيره للتاريخ، وهذه المرة في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه السبيرز أولمبياكوس في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

مورينيو كان قد تولى مقاليد الحكم في توتنهام خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو، والذي تمت إقالته في أعقاب تراجع النتائج هذا الموسم، حيث فاز السبيرز في 3 مباريات فقط من أصل 12 في الدوري الإنجليزي.

وكان السبيشال وان على رأس القيادة الفنية للفريق اللندني يوم السبت الماضي، عندما حقق توتنهام الفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، في أول ظهور للمدرب البرتغالي في منصبه الجديد بالبريميرليج.

الآن، أصبح مورينيو هو المدرب الأول في التاريخ الذي يقود ثلاث أندية إنجليزية في دوري أبطال أوروبا، عندما يقود السبيرز أمام أولمبياكوس مساء الثلاثاء.

3 - Jose Mourinho is set to become the first manager to take charge of three different English teams in the ( , Man Utd, ). Pioneer. pic.twitter.com/UyTanroeEt — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2019

صاحب الـ56 عامًا كان مدربًا لتشيلسي في ولايتين، وصل خلالهما إلى نصف نهائي دوري الأبطال ولكنه عجز عن تحقيق حلم البلوز بالتتويج الأوروبي، والذي أتى لاحقًا على يد روبيرتو دي ماتيو في 2012.

كما أنه كان مدربًا لمانشستر يونايتد والذي شارك معه في مناسبتين بالبطولة الأوروبية الأغلى، وانتهت الأولى بشكل كارثي بالخروج من إشبيلية في ثمن النهائي، وقاد الشياطين الحمر في الثانية للوصول إلى ثمن النهائي ولكنه أُقيل، وقد حقق الدوري الأوروبي للمانيو عام 2016.

يظل الإنجاز الأكبر للمو في دوري الأبطال رفقة إنتر ميلان الإيطالي، عندما توِّج باللقب مع النيراتزوي على حساب بايرن ميونخ في 2010 بالسانتياجو برنابيو، إلى جانب الإنجاز الأعظم بالتتويج بالبطولة رفقة بورتو البرتغالي على حساب موناكو عام 2004.