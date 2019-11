جوزيه مورينيو يُسطر تاريخًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا

يواصل جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، تسطيره للتاريخ، وهذه المرة في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه السبيرز أولمبياكوس في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

مورينيو كان قد تولى مقاليد الحكم في توتنهام خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو، والذي تمت إقالته في أعقاب تراجع النتائج هذا الموسم، حيث فاز السبيرز في 3 مباريات فقط من أصل 12 في الدوري الإنجليزي.

وكان السبيشال وان على رأس القيادة الفنية للفريق اللندني يوم السبت الماضي، عندما حقق توتنهام الفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، في أول ظهور للمدرب البرتغالي في منصبه الجديد بالبريميرليج.

الآن، أصبح مورينيو هو المدرب الأول في التاريخ الذي يقود ثلاث أندية إنجليزية في دوري أبطال أوروبا، عندما يقود السبيرز أمام أولمبياكوس مساء الثلاثاء.

3 - Jose Mourinho is set to become the first manager to take charge of three different English teams in the ( , Man Utd, ). Pioneer. pic.twitter.com/UyTanroeEt