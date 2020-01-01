جورين تيمبر: توأم أياكس الذي يسير على خطوات دي بور!

المدافع البالغ من العمر 19 عامًا أثار اهتمام الجميع حوله بعد مشاركته للمرة الأولى مع الفريق الأول، بينما يحاول أخيه اللحاق به لولا الإصابات الكثيرة..

قبل أكثر من 30 عامًا، كان أياكس يحتفل بظهور الثنائي رونالد وفرانك دي بور في فريقهما الأول، وذلك بعد أن تم تطوير التوأم الموهوب للغاية داخل هيكل أكاديمية النادي الهولندي المشهورة عالميًا.

واصل الأخوان دي بور الاستمتاع بمسيرة ناجحة على صعيد أياكس وبرشلونة وكذلك مع منتخب هولندا، حيث شاركا في 179 انتصار للمنتخب البرتقالي.

الآن وبعد أكثر من ثلاثة عقود، من المتوقع أن تتكرر ثنائية دي بور مرة أخرى بعد بزوغ الأمل في بروز زوج من الإخوة يمكنها المضي قدمًا والنجاح على أعلى مستوى.

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تميز كوينتين وجورين تيمبر منذ أن كانا صغيرين جدًا، فما امتلكاه من موهبة جعل من الصعب تجاهلهما حتى عندما كانا يتخذان أولى خطواتهما في عالم الساحرة المستديرة بمسقط رأسهما، أوترخت.

توان ليندرز، مدرب الشباب في أحد فرق الهواة قال عنهما "نحن نستقبل الأطفال عندما يكونوا في السادسة من عمرهم، لكن الثنائي كان في الرابعة وكانا ببساطة أفضل من أن يتم رفضهما".

"لم يكن أحد يخاف منا من قبل، ولكن بوجودهما أصبحنا على الفور أبطالًا ضد الأولاد الذي تتراوح عمرهم بين سبعة وثمانية أعوام".

سرعان ما نبهت هذه العروض المقدمة من الثنائي الأندية المحترفة إلى الأخوين تيمبر، وبعد أن انتقلوا إلى فينورد أتمما انتقالهما إلى أياكس في سن الثالثة عشر.

هناك سينضمون إلى مجموعة من اللاعبين الذين أصبحوا نجومًا في جميع مستويات الفئة العمرية للنادي، مع زملائهما المراهقين رايان جرافينبيرش ولاسينا تراوري وناسي أونوفار وبير شورز وسونتجي هانسن وبريان بروبي الذين أثروا بالفعل على الفريق الأول.

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وبينما لا يزال لاعب خط الوسط المبدع كوينتين ينتظر أن يشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في ظل تعافيه من إصابة قوية في القدم، فإن المدافع جورين يُعد بالفعل في مخططات إيريك تين هاج في أياكس، مع وجود علامات مبكرة تشير إلى أنه سيصبح مدافعًا من طراز عالمي.

ظهرت هذه العلامات عندما كان جورين تيمبر هو أصغر لاعب تم استدعائه لمعسكر إيريك تين هاج في يناير 2019، ومنذ ذلك الحين استمر في التطور بمعدل سريع.

وبعد أن أمضى معظم الموسم الماضي في رديف أياكس بالدرجة الثانية، اختير تيمبر لتمثيل الفريق الأول في مواجهة حاسمة للغاية أمام هيرينفين في مارس 2020.

أياكس في ذلك التوقيت كان في منافسة شرسة مع ألكمار، وكانت مباراة هيرنفين حاسمة لدرجة كبيرة، وشارك فيها بالفعل جورين تيمبر وقدم عرضًا ناضجًا ساهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، ثم توقفت كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

الفوز ضمن تلقائيًا لأياكس المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم التالي، بينما لعب ألكمار ملحق التصفيات وفشل في الصعود للمجموعات ليلعب في الدوري الأوروبي.

إيريك تين هاج قال في مؤتمر صحفي بعد تأكيد انتهاء الموسم الماضي "كانت هناك فرصة جيدة أن يبدأ جورين المباريات بعد ذلك، هذه الفرصة سُلبت منه الآن، ومع ذلك فقد أثبت نفسه وسيدخل معنا الموسم الجديد".

نفّذ تين هاج وعده، وظهر تيمبر في ثلاث مباريات من أول أربع في الدوري الهولندي لأياكس لموسم 2020-21، بما في ذلك البداية كأساسي أمام جورنينجن في أوائل أكتوبر.

وتسببت بعد ذلك إصابة طفيفة في ابتعاده عن الملاعب لفترة، قبل أن يعود إلى تشكيلة أياكس التي لعبت السبت الماضي أمام فورتونا سيتارد، ومن المتوقع أن يظل جزءًا من مخططات تين هاج المستقبلية.

حصل تيمبر على القميص رقم 2 بعد انتقال سيرجينو ديست إلى برشلونة في الصيف المنقضي، واستخدمه تين هاج في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع في هذا الموسم.

على الرغم من كونه يبلغ 179 سم، فإنه يتميز بقوة بدنية رائعة مع سرعة كبيرة وشعور استثنائي بالتمركز يضمن تعامله بقسوة مع المهاجمين وإبعادهم عن مناطق الخطورة.

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إنه أيضًا قوي جدًا عندما يتعلق الأمر بحياذة الكرة، وقد ميزته قدرته على التمرير على اللعب في أكثر من مركز.

تين هاج قال عن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا والذي وقع عقدًا جديدًا مع أياكس في سبتمبر الماضي واشتهر بقدراته القيادية بمستويات الفئات السنية المختلفة:

"لن يكون قائدًا على الفور في الفريق الأول، ولكنه يجرؤ على التحدث ولم يخجل في غرفة خلع الملابس، هذه صفات مهمة للوصول إلى أبعد الحدود."

يعتبر تيمبر، وهو يلعب لمنتخب هولندا تحت 21 عامًا، قادرًا على الذهاب إلى أبعد حد إن استمر تطوره على نفس المنوال، وإذا تمكن شقيقه من الوصول إلى الفريق الأول هو الآخر، فلن يكون وقتها التوأم دي بور هما التوأم الوحيد المحفوظ في ذاكرة أياكس وكرة القدم الهولندية.