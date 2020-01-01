من هو ريس ويليامز؟ بديل فان دايك في دفاع ليفربول

بعد إصابة فان دايك في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون وتأكد غيابه عن ليفربول لمدة طويلة استعان يورجن كلوب بريس ويليامز في الدفاع، فمن هو؟

قد يختلف يورجن كلوب مع ذلك، لكن قصة ريس ويليامز تستحق السرد وتستحق الاستماع إليها.

إذا احتجت في أي وقت إلى مثال على مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الحياة بالنسبة للاعب كرة قدم شاب، فهذه هي الحال، ففي غضون 7 أشهر انتقل اللاعب من أجبورو إلى أنفيلد، ويعيش حلم اللعب في دوري أبطال أوروبا بعد اللعب في الدوري الشمال الإنجليزي.

كان صعود ويليامز سريعًا بقدر ما كان غير متوقع، ربما منحت إصابة فيرجيل فان دايك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا فرصة الانضمام لفريق ليفربول الأول، لكن الشجاعة والتفاني والعمل الجاد هي التي وضعته في هذا المكان في المقام الأول.

المزيد من الفرق

هناك الكثير من اللاعبين الشباب الذين كانوا سيرفضوا فرصة للعب في دوري الدرجة السادسة الإنجليزي.

عندما يتم طهي وجباتك وغسل أدواتك وتخطيط حياتك، فإن فكرة رحلات منتصف الأسبوع إلى جيسيلي وألفريتون وكينجس لين، ووضع المرفقين على الوجه وسماع الإساءة من المدرجات، قد تكون فكرة صعبة البيع.

على الرغم من ذلك، اختار ويليامز ذلك بالضبط في صيف عام 2019، وقد يكون موسمه على سبيل الإعارة مع كيدرمينستر هو من صنعه.

يقول راسل بن، أحد المدربين الثلاثة الذين عملوا مع ريس ويليامز خلال فترة الثمانية أشهر التي قضاها في وست ميدلاندز: "لقد اعتنقها واستمتع بها. وكان أفضل من أي شيء رأيناه في هذا المستوى في عمره. إنه أفضل إعارة حصلنا عليه ".

لقد كانت خطوة فاجأت الكثيرين، لا يتم إرسال الكثير من لاعبي ليفربول على سبيل الإعارة إلى أندية خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال عدد أقل من يذهب إلى هناك ويتفوق.

تألق ويليامز في مستوى أقل من 18 عامًا، حيث فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب مع فريق باري لوتاس، ولكن تقرر أن نوعًا جديدًا من التحدي كان مطلوبًا إذا كان سيبدأ.

كان بحاجة إلى اللعب، وكان ذلك واضحًا، ومع تواجد كي جانا هوفر ومورجان بويز، والوافد الجديد سيب فان دن بيرج لفريق تحت 23 عامًا بقيادة نيل كريتشلي الموسم الماضي، كان من المرجح أن يكون ذلك صعبًا.

كان ريس ويليامز بحاجة إلى أن يكون في بيئة من شأنها أن تختبره، وتكشف نقاط ضعفه، كان بحاجة إلى اللعب مع الكبار، التعرض لتحديات قوية، الدفاع عن منطقة جزائه، اللياقة البدنية للمهاجمين الجاهزين، ضغط كرة القدم، اللعب للحصول على النقاط والمكافآت.

جاء كيدرمينستر لأن مدربهم آنذاك، جون بيمبيرتون، كان يعرف نيك مارشال مساعد كدرب أكاديمية ليفربول، منذ وقتهما معًا في نوتنجهام فورست.

وبالتعاون مع أليكس إنجليثورب مدير الأكاديمية وجوليان وارد رئيس التعاقدات وشراكات كرة القدم، تم وضع خطة.

سينتقل ويليامز إلى أجبورو حتى يناير، ويستم تمديد العقد إذا اتفقت جميع الأطراف، وهو ما اتضح أنهم كانوا كذلك.

كانت بداية صعبة على الشاب، ارتكب أخطاء وتلقى النقد، يتذكر بن الذي كان قد انتقل من مساعد مجرب إلى مدرب في الوقت الذي تم فيه تقليص الموسم في الربيع بسبب أزمة فيروس كورونا: "كان دائمًا على الأرض".

المزيد من النجوم الشباب عبر الجيل القادم:

تحدث ويليامز نفسه عن مدى صعوبة فترة التكيف تلك، عندما كان في الثامنة عشرة من عمره فقط، تقاسم منزلًا بالقرب من الملعب مع ثلاثة من زملائه في الفريق، ويتذكر "أشياء محترقة لا يجب أن أحرقها" عندما تعلم الطبخ لنفسه للمرة الأولى. حتى القلي السريع كان يمثل تحديًا، وقال ضاحكًا: "لقد كان فوضى".

في الميدان، تم طرده ضد براكلي تاون، وأصيب بكسر في الأنف في هزيمة في دارلينجتون وضرب في عينه ضد تشيستر، وسرعان ما تبين أن الرابطة الوطنية الشمالية لا تحترم السمعة.

قال ويليامز لقناة ليفربول مؤخرًا: "ينظر إليك الناس على أنك فتى كبير ويعتقدون أن الأمر سيكون سهلاً بالنسبة له. لكنها قفزة كبيرة من كرة القدم تحت 18 سنة.

"هناك لاعبون أقوياء يقفزون معك من الجانب مع رفع أذرعهم، وعليك أن تتعلم حماية نفسك. كان بعضهم يحاول ترك أحدهم ضدي، ونعتي بطفل ليفربول الذي جاء إلى خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني لم أترك ذلك يزعجني ".

تحقق ليفربول من تقدمه بانتظام، حضر المباريات مع مدرب الأكاديمية تيم جينكينز، بينما كان كريتشلي أيضًا يبذل جهده للخروج ورؤيته، لقد تأثروا بمدى سرعة تعلمه، وكيف قوّى نفسه وعمل على توقيته وقوته، وكيف وجد صوته في غرفة ملابس ذات خبرة، وكيف استجاب لكل تحدٍ.

يتذكر كريتشلي المسؤول الآن عن نادي بلاكبول في دوري الدرجة الأولى: "لقد كان كل شيء في الفريق، وبرز ذلك لمسافة ميل واحد."

كان لدى كيدرمينستر ثلاثة مدربين مختلفين في وقت ويليامز، بيمبرتون مدافع ليدز السابق غادر في نوفمبر، بينما غادر بديله مدرب وست بروميتش السابق جيمي شان إلى سوليهول مورز في فبراير، وتولى بن مع نهاية الموسم.

كان بإمكانه إعادته هذا الموسم أيضًا، لكن سرعان ما اتضح أن ذلك لم يكن بداية، قال بن مازحا مؤخرا: "لقد استفسرنا عنه، ولكن بدلاً من ذلك كان ذاهب إلى أياكس!"

كانت الخطة الأولية لهذا الموسم هي أن يصبح ويليامز المدافع الرئيسي لفريق تحت 23 عامًا، مع بيع هوفر لوولفرهامبتون، وإعارة بويز إلى فليتوود، وكانت الفرصة متاحة أمام ريس ويليامز لإظهار ما تعلمه في كيدرمينستر، ووقع عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات في سبتمبر، مكافأة له على اجتهاده واستعداده للتعلم.

تفاجأ ليفربول، بمدى ضآلة الاهتمام من دوري البطولة الإنجليزية، حيث لم يقم سوى فريق دوري الدرجة الأولى بليموث الذي يديره سكوسر في رايان لوي بأي نوع من التحرك.

على الرغم من ذلك، كانوا سعداء بالاحتفاظ باللاعب حتى يناير، استخدموه في ميلوود عند الحاجة وبحسب أحد المصادر "لمعرفة كيف سبح" مرة أخرى في ميرسيسايد.

كان ويليامز في ليفربول منذ أن كان في التاسعة من عمره، حيث تطور في نفس المجموعة مع كلا اللاعبين كورتيس جونز ونيكو ويليامز، فقط في الأشهر القليلة الماضية ظهر قلب الدفاع المولود في بريستون كلاعب يتمتع بإمكانات مع الفريق الأول.

يقول مايك جاريتي مدرب شباب الريدز السابق، ومساعد كريتشلي في بلاكبول: "لقد كان دائمًا لاعبًا كبيرًا وله صوت، لذلك من الجيد أن نرى تطوره في الأشهر الـ 12 الماضية كلاعب."

ظهر وليامز لأول مرة في مباراة الدور الثالث لكأس كاراباو في لينكولن في سبتمبر، حيث قدم أداءً جيدًا إلى جانب فيرجيل فان ديك، وكان أكثر إثارة للإعجاب ضد آرسنال في آنفيلد في الجولة التالية، عندما خسر الريدز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.