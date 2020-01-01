ماذا يأكلون في بايرن؟ الأسرار وراء التحول الرهيب لليون جوريتسكا

الجميع عانى في فترة الحظر إلا متوسط ميدان البافاري

جذب التحول البدني الرهيب لمتوسط ميدان بايرن ميونخ ليون جوريتسكا الأنظار كثيراً منذ عودة الفريق للمنافسات بعد التوقف، اللاعب الذي كان يمتاز بالطول ولكن بنيته الجسدية كانت رفيعة أصبح يملك جسداً ينافس به أعتى نجوم كمال الأجسام.

جوريتسكا لم يكن الوحيد الذي تطورت وتحسنت بنيته الجسدية في بايرن، ولكن أيضاً فيليبي كوتينيو، ألفونسو ديفيس، وبالطبع روبرت ليفاندوفسكي، الأمر الذي علق عليه حساب النادي على تويتر ساخراً بالإشارة إلى الفوز على برشلونة بثمانية وقال: "يأكلون كثيراً".

They just 8-2 much 🤷 https://t.co/OzBRwp4xKq — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) August 28, 2020

وإذا كان السر وراء تطور ليفاندوفسكي بدنياً هو زوجته ونظامه الغذائي، ففي حالة جوريتسكا الأمر يبدو غريباً بعض الشيء، إذ أن الدولي الألماني احتاج فقط ثلاثة أشهر هي المدة التي قضاها في منزله أثناء أزمة كورونا والعزل المنزلي ليكمل تحوله الرهيب.

Leon Goretzka last season vs. this season 😳💪 pic.twitter.com/owKlrr6R4M — ESPN FC (@ESPNFC) August 24, 2020

في الطبيعي يحتاج الجسد لفترة زمنية طويلة من أجل البناء العضلي واكتساب الوزن، ولكن في حالتنا هذه تحول لاعب البافاري وكون جسماً متناسقاً في غضون فقط قرابة 90 يوماً، مما أثار الشكوك حول دخول عامل غير طبيعي في تطوره الملحوظ.

في حواره مع "بيلد" ذكر جوريتسكا أن الأمر تم بسبب اعتماده على التدرب بالأوزان في منزله مستغلاً فترة الحظر، وتحت إشراف المعد البدني لبايرن ميونخ، ولكن هل رفع الأثقال بمفرده يجعلك تتحول هكذا؟ الكثيرون لا يتفقون ويظنون أن الأمر ورائه ما هو أكثر.

كريج دوسيت، بطل في كمال الأجسام ومدرب ومعد غذائي أمريكي مشهور، يرى أن تحول ليس طبيعياً وتم استخدام مادة "PED" وهي مجموعة من الأدوية تساعد على تحسين الأداء عبر زيادة معدلات البناء العضلي والحرق والتوصيل والاستجابة العصبية، مما يعطي نتائج أسرع من الطبيعي.

ماذا عن كونها مادة منشطة؟ دوسيت أشار إلى أن كرة القدم لا تعطي اهتماماً كبيراً للمادة ولا تعاملها معاملة بقية المنشطات رغم كونها مدرجة كممنوعات على قائمة وكالة مكافحات المنشطات طوال الوقت وليس أثناء البطولات فقط، ولذا تلجأ بعض الفرق لإعطائها بجرعات لا تظهر في التحاليل، أو أثناء فترات التوقف، كما أن وجود عديد وعديد الأدوية التي تقع تحت مظلة الPED تجعل المجال للتحايل ممكناً إذا كنت خبيراً وتعرف ما الممنوع منها والآخر لا.

"ميرور" في 2019 كشفت أن 12 لاعباً من البريميرليج تم الكشف عن تناولهم PED على مدار الموسمين الماضيين، ولكن لم يتعرضوا للعقاب لأن بعض المواد التي يتعاطوها ليس مدرجة كمنشطات، بالإضافة لتقديهم مستندات تثبت تعاطيهم للأدوية لأسباب "مرضية".

الطبيب ريتشارد فينا، متخصص في الأنظمة الغذائية وتأهيل الرياضيين، وفريقه المختص علقوا على الموضوع بعد الطلبات الكثيرة التي وصلتهم، الرجل يقول إن الأمر لا يبدو طبيعياً حتى لو تدرب كل يوم بشكل مكثف طول أشهر العزل المنزلي لأن العضلة لها قدرة محددة للنمو لا يمكن تخطيها، ولذا لابد وأن يكون دخل عنصر خارجي ساعد في الطفرة الجسدية.

وماذا عن تحليلات المنشطات؟ الطبيب يقول إن فترة التوقف كانت نافذة سحرية لأي أحد أراد تعاطي مثل تلك المواد لأن لمدة قاربت أربعة أشهر لم يخضع للفحوصات، وحتى في حالة وقوع الاختيار عليه لإجراء عينة البول الخاصة بالمنشطات فإنها ليست كافية لأنها لا تظهر كل المواد، كما أن أي طبيب على حد تعبيره يعرف كيف يمكنه إعطاء الرياضي كميات كافية لتعطي النتيجة دون أن تظهر في التحليل.

"جول" تحدث في وقت سابق مع رومان نويشتادر، لاعب شالكه السابق وزميل جوريتسكا في الفريق، عن تحوله البدني: "تحدثت معه وأرسل لي برنامجه الرياضي، منذ تدربنا معاً وكان واضحاً أنه قادر على بناء العضلات ولكن دون أن تترك تأثيراً على سرعته، أنا جربت الأمر أن أزيد كتلتي العضلية ولم أكن قادراً حتى الحركة!".

Nothing much to see here, just Leon Goretzka flexing with his trophy 😎🏆

pic.twitter.com/a3lVZljor2 — 433 (@433) August 31, 2020

النقطة التي أثارها نويشتادر هي كيف أن جوريتسكا أصبح يجمع بين الكتلة العضلية الهائلة مع حفاظه على لياقته البدنية وسرعته، المعادلة التي عجز رياضيون كبار في تحقيقها بينما حققها لاعب بايرن ميونخ في أقل من مائة يوم!

المنشطات وكرة القدم كانت دائمة قضية شائكة، يوفنتوس مع أجريكولا تم إدانته واعترف عدد من لاعبيه ولكن لم يتعرض للعقاب رغم شكوى المنافسين، وعديد النجوم تعرضوا للإيقاف بالمقابل بسبب تعاطي المنشطات، والآن أي فريق يلفت النظر بمجهوده البدني يكون محل شك إذا كان الأمر طبيعياً أم لا، ولكن كما أوضح الطبيب فينا بأن الأمر يمكن التلاعب فيه والنجاة من عواقبه السلبية وعقابه.

فاز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا وكان جوريتسكا أحد أهم اللاعبين في صفوفه الذين ساهموا في التتويج بالثلاثية بجسده وقدراته الهرقلية الذي أثار الإعجاب والتساؤلات، فهل سيمر الأمر مرور الكرام أم سيتم فتح تحقيق وتركيز الضوء بشكل أكبر على تحولات لاعبي بايرن ميونخ البدنية؟