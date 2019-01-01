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جوردي ألبا: أود الاستمرار مع برشلونة ولكن القرار يعود إليهم

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مدافع برشلونة جوردي ألبا يعترف بتمنيه التجديد لبرشلونة والبقاء داخل قلعة كامب نو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اعترف جوردي ألبا مدافع فريق برشلونة برغبته في البقاء مع الفريق الكتالوني لأطول فترة ممكنة وتجديد عقده.

وقال اللاعب الإسباني: "يتبقى عامًا على نهاية عقدي مع برشلونة، لا أعرف قرار النادي، ولكني هادئ وسأرى هل سيجددون عقدي أم لا، وعندما يقررون تجديد عقدي سأستمر معهم".

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كما أضاف مدافع فالنسيا السابق: "أود البقاء هنا طالما أرادني النادي، الأمر يعتمد عليهم، أنا فقط مسؤول عن أدائي، وأعتقد أنه في تحسن، ولا أتوقع قرار الإدارة".

يشار إلى أن ألبا البالغ من العمر 29 عامًا هو من ناشئين برشلونة، ولكنه عاد للنادي والمشاركة مع الفريق الأول منذ عام 2012 قادمًا من فالنسيا.

يذكر أن ألبا لعب بقميص برشلونة حتى الآن 271 مباراة، أحرز فيها 14 هدفًا.

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