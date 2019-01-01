ميسي يصل للهدف 400 في الدوري الإسباني

رقم قياسي لميسي في الليجا مع برشلونة

تمكن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، من إحراز الهدف رقم 400 له في الدروي الإسباني بعد تسجيله أمام إيبار في الجولة 19.

ميسي امتلك 399 هدفًا في الليجا قبل المباراة ونجح في إضافة الـ 400 ليصبح اول من يفعلها في الليجا.

وسجل البرغوث أول هدفًا في الليجا ضد ألباستي في 1 مايو 2005 وجاء الهدف المائة في موسم 2008-2009.

وأحرز هداف البلوجرانا هدفه الـ 200 ضد أوساسونا في موسم 2012-2013 بينما جاء الهدف 300 في موسم 2015-2016 ضد سبورتنج خيخون.

وسجل ميسي 575 هدفًا مع برشلونة في جميع البطولات.

جدير بالذكر أنّ ليو يحتاج إلى 28 هدفًا ليتجاوز سجل جيرد مولر في الدوري الألماني ويصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى.