جورج جيسوس يحسم مستقبل نيمار مع الهلال بعد أنباء انتقاله إلى إنتر ميامي .. ويبرر "عدم قيده محليًا"!

مستقبل نيمار مع الهلال "لغز كبير"..

حسم البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "مستقبل" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أنباء "انتقاله" إلى إنتر ميامي الأمريكي.

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الإعلامي الرياضي طارق النوفل كشف يوم أمس الخميس، عن مفاوضات من إنتر ميامي مع نادي الهلال؛ من أجل شراء "الستة أشهر الأخيرة" في عقد نيمار مع الزعيم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"، وضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصحبة زملائه السابقين في العملاق الإسباني برشلونة؛ وهم: "الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، والثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس".

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وبطريقة غير مباشرة.. أعلن جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال والتعاون، استمرار الساحر البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

المدير الفني البرتغالي أكد على أهمية نيمار في صفوف الزعيم الهلالي، لافتًا إلى أن الجهازين الطبي والفني وضعا خطة محكمة؛ من أجل الاستفادة القصوة من اللاعب، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

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وأوضح جورج جيسوس أنه فضل عدم قيد نيمار جونيور في قائمة الهلال "المحلية"، حتى الميركاتو الشتوي القادم؛ من أجل تجهيزه تدريجيًا على المستوى الذهني والبدني، ولكي يعود بكامل جاهزيته وأفضل مستوى ممكن، مع بداية شهر يناير.

وأشار جيسوس إلى أن نيمار سيحصل على دقائق مع الهلال خلال تلك الفترة، في بطولة النخبة الآسيوية، إلى جانب إمكانية استدعائه لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، في التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2024"؛ وهو ما سوف يساعده للدخول في أجواء المنافسات، خطوة بخطوة.

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من صفوف فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط مع الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، أبعدته عن الملاعب لعامٍ كامل.

وعاد الساحر البرازيلي للعب بقميص الهلال مجددًا، مساء يوم الإثنين الماضي، من بوابة مواجهة العين الإماراتي، بملعب "هزاع بن زايد"، والتي انتهت بفوز الزعيم (5-4)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة النخبة الآسيوية؛ ولكنه لن يستطيع المشاركة في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب عدم قيده في "القائمة المحلية"، حتى يناير 2025.

جدير بالذكر أن الهلال سيستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.