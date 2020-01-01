جودين يقترب من البريميرليج

مدافع أتلتيكو مدريد السابق وإنتر الحالي دييجو جودين يقترب من البريميرليج من بوابة مانشستر يونايتد أو توتنهام

ويعتبر دييجو جودين مدافع إنتر واحد من أغلى اللاعبين في الأجر ضمن صفوف الفريق الإيطالي، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت عدة مصادر صحفية أن كلًا من فالنسيا الإسباني وتوتنهام الإنجليزي هما أبرز المهتمين بالتعاقد مع المدافع الأوروجوياني.

ولكن حسب مصادر صحفية إيطالية، فإن اللاعب الذي بات يبحث عن بوابة للرحيل عن السيري آ بات مرشحًا للانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد.

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وحسب توتوسبورت الإيطالية فإن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون الوجهة المقبلة لجودين، حيث بات قريبًا إما من الانتقال إلى توتنهام أو الشياطين الحمر.

الصحيفة أضافت أيضاَ أن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، من أشد المعجبين بقائد السيليستي منذ أيامه في مانشستر، وسيحاول مجدداً التعاقد معه الصيف القادم.

وسجل مدافع النيراتزوري أسوأ حضور له منذ انتقاله إلى أوروبا في 2007 هذا الموسم عندما بدأ 12 مباراة من أصل 25 لعبها فريقع هذا الموسم.

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ويحظى اللاعب باستوني بأفضلية هذا الموسم على المدافع المخضرم الذي يحصل على 5.5 مليون يورو في الموسم، ثاني أعلى راتب في الفريق بأكمله، لذلك سيكون من المرجح أن يغادر جودين في نهاية الموسم.