تقارير - مانشستر سيتي يخطف لاوتارو من برشلونة

مانشستر سيتي يقترب من ضم هدف برشلونة والمرغوب من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي بات على استعداد لدفع الشرط الجزائي من أجل كسر عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر.

وكان المهاجم الدولي الأرجنتيني قد أشعل صراعًا بين العديد من الأندية الأوروبية من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد برشلونة أبرز هذه الأندية التي تواصلت مع إنتر من أجل التفاوض حول إمكانية ضم لاوتارو، إضافة إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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ووفقًا لصحيفة دايلي إكسبريس البريطانية أن إدارة مانشستر سيتي قد قررت دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر في يوليو المقبل.

ويبلغ الشرط الجزائي للمهاجم الأرجنتيني 111 مليون يورو، ولكن ما يتبقى لأي نادٍ يرغب في التعاقد معه هو إقناعه بالراتب السنوي وبقية التفاصيل الشخصية.

ويحاول إنتر في الوقت الحالي تجديد عقد نجمه الأرجنتيني، بينما يواصل برشلونة محاولاته من أجل ضم المهاجم الذي يعتبره الكتلان خليفة لويس سواريز المنتظر.

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يذكر أن برشلونة يحاول التواصل مع إنتر من أجل إتمام الصفقة بعيدًا عن الشرط الجزائي، وذلك من خلال محاولة إدراج لاعبين كأرتورو فيدال كجزء من الصفقة.