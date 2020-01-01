جودين: سيميوني كان يثق في قدرة أتلتيكو مدريد على عبور ليفربول

كان مؤمنًا بقدرته على الانتصار..

كشف دييجو جودين، لاعب إنتر، أن مدربه السابق دييجو سيميوني كان واثقًا من قدرة أتلتيكو مدريد على عبور ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز الأتليتي على حامل لقب الأبطال ذهابًا بهدف نظيف، قبل أن يُكرر الانتصار إيابًا في أنفيلد بثلاثة أهداف لهدفين ويخطف ورقة العبور لربع النهائي.

جودين في تصريحات للصحافة قال "تحدثت إلى سيميوني بعد القرعة، قال لي: انظر دييجو أنا مؤمن بأننا سنفوزهم في واندا، لا أعرف ما إذا كان 1-0، 2-0/، 2-1، أنا واللاعبون لدينا هذا الإيمان.".

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كما أضاف "حسم الصعود والأمر برمته سيكون في مباراة الإياب.".

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"عندما فاز أتلتيكو في العودة احتفلت بجنون، لقد كان موسمًا صعبًا ولم تكن الأمور مثالية في الدوري الإسباني وانظر أيضًا إلى ما حدث في كوبا ديل ري، لذلك كان عبور ليفربول أمرًا عظيمًا."

وأتم "كنت مقتنعًا أن أتلتيكو سيفوز ولديه القدرة على العبور، لقد كنت واحدًا من المشجعين واستمتعت كثيرًا بوصولنا لربع النهائي.".

يذكر أن مصير دوري الأبطال واستكماله لا يزال مجهولًا، حيث كانت مباراة الريدز والروخيبلانكوس هي الأخيرة قبل توقف نشاط كرة القدم في العالم كله بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.