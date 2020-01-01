هندرسون يكشف دور كلوب في تحول عقلية ليفربول

من الرائع التعامل مع من مثله..

أثنى جوردان هندرسون، قائد ليفربول، على مدربه يورجن كلوب، واعتبر أنه بذل جهدًا كبيرًا في سبيل تحويل عقلية الريدز إلى عقلية لا تقبل الهزيمة أو الاستسلام.

وكان ليفربول على وشك التتويج بأول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عامًا، حيث احتاج للفوز بـ6 نقاط فقط لإعلانه بطلًا للبطولة، غير أن المنافسات قد توقفت بسبب فيروس كورونا.

هندرسون تحدث لسكاي سبورتس عن دور كلوب، فقال "هذا النوع من العقلية وهذا الصمود الذي في داخلنا، وخاصةً هذا الموسم، كان عاملًا هائلًا للفوز في عدد كبير من المباريات.".

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كما أضاف "أشعر كما لو أن هذا الشيء قد رُسِخ بداخلنا من قبل المدرب منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها إلى ليفربول، أتذكر جيدًا حديثه في البداية عن ألا نبدل أو نوقف عقليتنا خلال المباريات.".

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"استمر في البذل والعطاء داخل الملعب ولا يهم ما يحدث في المباراة نفسها، لا يهم ما هي النتيجة لأنك لا تعرف أبدًا ماذا يمكن أن يحدث في كرة القدم وتحتاج للحفاظ على نفس العقلية حتى النهاية، يمكنني تذكر ذلك منذ بدايته معنا."

"إذا نظرت إلى الوراء ورأيت مباراة دورتموند في الدوري الأوروبي مثلًا، عدنا من بعيد وهذا لا يحدث كثيرًا في مباريات الدوري مثلًا، ولكن عندما يحدث ذلك يكون تقدمًا على مدار السنوات وليس في موسم واحد فقط."

وأتم "أعتقد أن هذا الموسم كان ضخمًا من حيث الاتساق، لكنني أشعر أن هذا العمل والتقدم صار جزءًا من هويتنا حقًا، فبغض النظر عما يحدث في المباراة، لا نتوقف أبدًا ولا نغير عقليتنا.".