جوتزه يقرر الرحيل عن بوروسيا دورتموند مجانًا

ماريو جوتزه يقرر الرحيل عن دورتموند بعدما رفض خفض راتبه

يبدو أن أيام ماريو جوتزه، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، أصبحت معدودة، وأن رحيله عن سيجنال إيدونا بارك بات مسألة وقت.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، رحيل ماريو جوتزه في يونيو المقبل، بعدما رفض بطل مونديال 2014 تجديد عقده مع البي فاو بي.

جوتزه، رفض تخفيض راتبه الذي يبلغ حوالي 10 ملايين يورو في الموسم، إذ يعد ضمن أعلى لاعبي دورتموند تقاضيًا للأجور.

دورتموند عرض التجديد على جوتزه مقابل حصوله على 7 ملايين يورو كراتب سنوي، وهو ما قوبل بالرفض من جانب اللاعب الذي يرغب الانتظار للصيف المقبل من أجل الرحيل مجانًا.

وبدأ جوتزه، مشواره مع دورتموند في 2010، قبل أن يرحل بعد ثلاثة مواسم إلى الغريم بايرن ميونخ، مقابل 37 مليون يورو.

واستعاد دورتموند خدمات جوتزه، في صيف 2016، مقابل 22 مليون يورو، ولكن صاحب الـ27 عامًا عانى الأمرين من الإصابات ليفشل في استعادة مستواه.

يذكر أن ستيفان إيفنبرج، أسطورة بايرن ميونخ وألمانيا السابق، نصح جوتزه من قبل بالانتقال إلى هيرتا برلين، واللعب تحت قيادة يورجن كلينسمان.