جوائز "ذا بيست" 2024.. كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم

تفوق على هذا الرباعي..

حصد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جائزة أفضل مدرب في العالم "ذا بيست" لعام 2024، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصل المدرب الإيطالي على الجائزة متفوقًا على كل من "بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، ولويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا، وليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين".

وجاء فوز أنشيلوتي بعدما قاد ريال مدريد الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي.

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن "196 مدربًا للمنتخبات الوطنية و193 قائدًا للمنتخبات" صوتوا للفوز بالجائزة هذا العام، علمًا بأن التصويت يتم بالتساوي بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين لمنتخبات السيدات والرجال وممثلي وسائل الإعلام.

وكان كارلو أنشيلوتي قد توّج بجائزة كرويف لأفضل مدرب في حفل الكرة الذهبية 2024 "البالون دور"، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

من الجدير بالذكر أن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قد توج بجائزة أفضل مدرب في العالم الموسم الماضي.