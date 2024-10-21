يخشى جواسيس البرنابيو.. قرار مفاجئ من مدرب دورتموند قبل مواجهة ريال مدريد!

ماذا فعل نوري شاهين؟

اتخذ نوري شاهين، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، قرارًا مفاجئًا قبل مواجهة ريال مدريد، غدًا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويحل دورتموند ضيفًا على الريال في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأكبر على مستوى الأندية.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد قرر مسؤولو دورتموند "عدم خوض المران المعتاد على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو قبل المباراة".

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وأضافت: "خوفًا من جواسيس (ريال مدريد)، قرر نوري شاهين خوض المران الأخير في ألمانيا، ومن ثم السفر إلى إسبانيا، لأنه يريد منع ريال مدريد من معرفة تكتيكاته".

وحقق دورتموند الفوز في مباراتيه بدوري الأبطال، حيث انتصر في الجولة الافتتاحية خارج الديار على حساب كلوب بروج بثلاثية نظيفة، قبل أن يسحق سيلتك في سيجنال إيدونا بارك (7-1) بالجولة الثانية.

في المقابل، انتصر ريال مدريد على حساب شتوتجارت (3-1) في البرنابيو، وخسر أمام ليل خارج الديار بهدف نظيف، لذا يحتاج إلى الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل دون تعقيدات.