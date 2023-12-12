بعد تصرف والده المثير للجدل .. جوارديولا يكشف تطورات إصابة هالاند

هالاند يغيب عن مواجهة ريد ستار، فما هي تطورات إصابته؟

كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، موعد عودة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى تدريبات الفريق.

وغاب هالاند عن مواجهة لوتون تاون الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتواجد في قائمة السيتي لمباراة ريد ستار الصربي، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي: "من الممكن أن يعود هالاند إلى التدريبات بعد غد الخميس، سنرى كيف يشعر".

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وأضاف المدرب الإسباني: "لا أعلم هل سيكون جاهزًا للمشاركة أمام كريستال بالاس (السبت) أم لا، ربما أتأكد بشكل أكبر في المؤتمر الصحفي المقبل (الجمعة)".

جدير بالذكر أن خبراء لعبة فانتازي على موقع "تيك توك" أكدوا قيام والد هالاند بحذفه من فريقه الخاص، واختيار زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأمر لم يتوقف فقط على والد هالاند، بل أيضًا شقيقه أستور وصديقته إيزابيل هاوسينج قاما بإزالته من تشكيليهما باللعبة.