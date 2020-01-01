جوارديولا يكشف أسباب غياب محرز عن نهائي كأس الرابطة

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يكشف أسباب غياب رياض محرز عن نهائي كأس الرابطة ضد أستون فيلا.

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن أسباب غياب النجم الجزائري رياض محرز عن اللقاء الأخير ضد أستون فيلا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أنه أراد الدفع بأكثر العناصر جاهزية في مباراة نهائي كأس الرابطة.

وقال جوارديولا: "رياض محرز لعب مباراة ريال مدريد، وأردنا أن ندفع بأكثر العناصر جاهزية على المستوى البدني في اللقاء النهائي".

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وأضاف: "كان يجب أن نبدأ النهائي بعناصر مختلفة، أنا في النهاية لا أملك تشكيلة أساسية وأخرى احتياطية لكنني أختار الأكثر جاهزية".

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وكان محرز قد تواجد على مقاعد الاحتياط في لقاء الأمس ولم يشارك حيث استنفذ جوارديولا تغييراته على جابرييل جيسوس وبيرناردو سيلفا وكيفين دي بروينه.

وحقق مانشستر سيتي لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية الثالث على التوالي له مساء الأمس على حساب أستون فيلا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن رياض محرز أصبح مؤخرًا ضمن العناصر الأساسية في تشكيلة مانشستر سيتي بعدما كان يلقى تجاهلًا كبيرًا من بيب جوارديولا بالبداية.