ستيرلينج: تحقيق الثلاثية هدفنا هذا الموسم

مانشستر سيتي يطمح لتحقيق ثلاثية هذا الموسم

أكد رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي أن فريقه يطمح إلى تحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعد الفوز على أستون فيلا اليوم.

وحصل مانشستر سيتي على لقب كأس الرابطة الإنجليزية، مساء الأحد بعد فوزه على أستون فيلا في النهائي بهدفين لهدف.

وقال ستيرلينج في تصريحات عقبت اللقاء: "الحصول على الدوري هذا الموسم سيكون صعباً للغاية، ولكننا حتى الآن فزنا بلقب واحد وما زلنا في سباق على اثنين وسنركز عليهما بشكل كامل".

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وواصل: "علينا فقط أن نحافظ على تركيزنا، نحن فقط بحاجة إلى الاستمرار في مثل هذا الأداء لنفوز بالألقاب".

وعن حصول الفريق على ثمانية ألقاب من أصل آخر تسع منافسات خاضها الفريق قال رحيم: "إنه أمر رائع، سيكون من الصعب القيام بذلك مرة أخرى، ليس فقط لأنفسنا بل للمنافسين أيضاً".

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وتابع: "بالنسبة لنا في هذا النادي، الأمر لا يتوقف على لقب واحد بكل كل مباراة ندخلها وكل لقب نلعب عليه نحاول الفوز به، وهذا أفضل ما يمكننا تقديمه للنادي".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يستعد لمواجهة شيفليد وينزداي، مساء الأربعاء القادم في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيلعب أمام ريال مدريد في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.