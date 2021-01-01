جوارديولا يُعلن مدة غياب دي بروينه الأكيدة عن الملاعب

صدمة كبيرة..

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن غياب نجم فريقه كيفن دي بروينه عن الملاعب لفترة طويلة تُقدر بستة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

التقارير الأولية أشارت في الساعات الماضية إلى أن الغياب سيكون على الأرجح لمدة أربعة أسابيع، لكن جوارديولا فاجأ الجميع بتأكيده على أن المدى الزمني سيكون أطول من المتوقع.

ضربة قاسية يتعرض لها النادي السماوي بكل الأحوال، فدي بروينه هو النجم الأول للفريق هذا الموسم، إلا أن جوارديولا يؤمن بضرورة إيجاد حلول للوضع في وقتٍ قريب.

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الفيلسوف الإسباني في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلتنهام تاون بكأس الاتحاد الإنجليزي قال "كيفن، مثلما قال الطبيب بعد مراجعة الفحص اليوم، سيغيب عن الملاعب من أربعة إلى ستة أسابيع".

كما أضاف "إنها ضربة كبيرة لنا بالتأكيد، ولكن علينا المضي قدمًا. إنه أمر مؤسف لنا وعلينا أن نجد حلًا، كل شخص في الحياة يكافح في الوضع الذي يعيشه، علينا التكيف في كل الأحوال".

أما بخصوص سيرخيو أجويرو، الذي غاب عن الملاعب بسبب فيروس كورونا، فقال "ما نتمناه هو أنه يشعر بتحسن الآن، لقد شعر بعدم ارتياح في أول يومين أو ثلاثة".

وتابع "لذلك آمل أن يتعافى جيدًا ويعود خطوة بخطوة إلى التدريبات، لقد افتقدنا إلى أفضل مهاجم لدينا لفترة طويلة لكننا تأقلمنا بدونه، ونحتاج الآن إلى انتظار عودته في أقرب وقت ممكن".

واختتم جوارديولا حديثه مؤكدًا على أنه لن يفضل بطولة على أخرى، حيث قال "تحديد أولويات؟ هذا لن يحدث معي أبدًا".

وأتم "نحن نعلم أن الدوري الإنجليزي هو الأهم ثم دوري أبطال أوروبا، لكن نهائي كأس كاراباو مهم جدًا أيضًا، حتى إذا وصلنا إليه بدون لاعبين سنخوضه بالفريق الثاني".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد يتصدر ترتيب البريميرليج حال الفوز في مباراته المؤجلة، إلى جانب وصوله لنهائي كأس كاراباو ومواجهة توتنهام في النهائي، مع التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.