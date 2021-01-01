ضربة قوية لمانشستر سيتي.. دي بروينه يغيب عن الملاعب لمدة طويلة نسبيًا!

كيف سيحل جوارديولا هذه الأزمة؟

تلقى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، نبأ تعيسًا للغاية، عندما حدد الجهاز الطبي للنادي الإنجليزي فترة غياب كيفن دي بروينه المبدئية عن الملاعب، والتي يبدو أنها ستطول بعض الشيء.

دي بروينه خرج مصابًا خلال مباراة السيتي الأخيرة أمام أستون فيلا، وقد أثبتت التقارير الطبية إصابته في أوتار الركبة بحسب تأكيدات النادي الرسمية بالساعات الماضية.

صحيفة "ميرور" في تقرير لها أفندت تفاصيل مدة غياب الدولي البلجيكي عن الملاعب، إذ أن المدة المبدئية ستكون بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مع توقعات بأن تزيد عن هذا على الأغلب.

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الزيادة ستكون بسبب رغبة النادي في عدم التعجل بإعادة دي بروينه للملاعب وبالتبعية المخاطرة بفقدانه لفترة أطول إذا ما عاد إلى الملاعب بينما لم تلتئم جراحه بعد.

هكذا، سيتعين على جوارديولا أن يجد بديلًا لنجم فريقه الأول في عدد من المباريات الصعبة والمصيرية، في مقدمتها مباراة ليفربول لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 7 فبراير المقبل.

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إلى جانب قمة الريدز، سيبتعد دي بروينه عن مباراة الكأس أمام تشيلتنهام تاون، مع مباريات وست بروميتش وشيفيلد يونايتد وبيرنلي بالبريميرليج.

عودة دي بروينه من المفترض أن تكون قبل قمتي توتنهام وآرسنال المقرر لهما بعد مباراة ليفربول، مع الأخذ في الاعتبار أنه على الأغلب لن يتمكن من لعب المباراتين كاملتين نظرًا لحالته البدنية المتوقعة حينها.

الجدير بالذكر أن دي بروينه هذا الموسم قد سجل ثلاثة أهداف وصنع 10 آخرين، وقد دخل فترة التفاوض مع إدارة سيتي على تمديد إقامته بملعب الاتحاد في الفترة القليلة الماضية.