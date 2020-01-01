جوارديولا يعترف: ليفربول غير عادي

نركز على تطوير السيتي فقط حاليًا..

اعترف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن ليفربول غير عادي في الفترة الحالية، وأكد على أن تركيزه منصب فقط على تطوير وتحسين فريقه حاليًا.

الفارق بين السيتي وليفربول أصبح 16 نقطة بعد تعادل كتيبة جوارديولا مؤخرًا مع كريستال بالاس في مقابل فوز كتيبة كلوب على مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من تتويج السيتي بآخر لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز تحت إمرة جوارديولا، لكن يبدو أن الحفاظ على اللقب بات شبه مستحيلًا، وهو ما يظهر جليًا في كلمات المدرب الإسباني.

جوارديولا في حديثه بالمؤتمر الصحفي لمباراة شيفيلد يونايتد المقرر لها الثلاثاء قال "لا يمكننا أن ننكر أن ليفربول رائع من ناحية كرة القدم ومن حيث النتائج أيضًا.".

كما أضاف "ولكنني أعيش كل يوم 24 ساعة أفكر فيها في فريقي وما نحن عليه وما الذي نفعله وما يمكننا أن نقوم به بصورة أفضل، لا أهتم كثيرًا بالفرق الأخرى، وفي هذه الحالة ينطبق الأمر على ليفربول.".

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"نحن نسجل كثيرًا والخصوم يصنعون فرصًا قليلة ولكنهم يستغلونها جيدًا، هذا أمر من الصعب حله ولكن علينا أن نتحسن في هذه النقطة."

وأتم "لقد سجلنا أهدافًا أكثر من ليفربول لذا فطريقتنا الهجومية جيدة، لا أظن أننا نقبل فرصًا كثيرًا في المباراة الواحدة ثم يدخل شباكنا أهدافًا لا ينبغي أن تأتي وبالتالي نُفرط في نقاط بسهولة.".

"يظهر الأمر منذ مباراة توتنهام، سددوا تسديدتين وسجلوا هدفين، نورويتش سدد ثلاث مرات وسجل ثلاثة أهداف. عندما يحدث هذا، فمن الصعب أن تنافس أو تحارب ليفربول، علينا التحسن في هذا المجال."

يذكر أن مانشستر سيتي قد سجّل بعد مرور 23 مباراة 64 هدفًا في مقابل تلقيه لـ27 آخرين، بينما سجل ليفربول 52 وتلقت شباكه 14 هدفًا فقط.