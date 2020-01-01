جوارديولا: عودة لابورت لن تحل مشاكل مانشستر سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن عودة إيمريك لابورت للمباريات لن تحل مشاكل بطل الدوري الإنجليزي بشكل فوري.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن عودته لاعبه إيمريك لابورت للمشاركات من جديد لن يحل المشاكل التي يعاني الفريق منها حاليًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن وجود اللاعب سيساعد الفريق كثيرًا لكنه سيكون في حاجة للعودة بالتدريج قبل أن يستطيع مساعدة مانشستر سيتي بشكل واضح.

وقال جوارديولا: "لا يمكننا أن نتوقع من إيمريك لابورت أن يحل كل المشاكل الخاصة بنا، فبعد غيابه لمدة أربعة أو خمسة أشهر هو في حاجة لبعض الوقت ولن يكون جاهزًا بشكل فوري".

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وأضاف زميله الفرنسي بنيامين ميندي: "هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، وقدمه اليسرى مطلوبة في طريقة اللعب الخاصة بنا".

وأنهى تصريحاته عن قرب عودته: "سيكون من الجيد استعادته في مركز قلب الدفاع، أعتقد أننا سنكون في حال أفضل بوجوده".

وكان لابورت قد تعرض لإصابة قوية في الركبة ببداية الموسم أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الأشهر الماضية منذ أغسطس من العام المنصرم.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة ولدى ليفربول فارق 16 نقطة في المركز الأول كما أن لدى الريدز مباراة مؤجلة.