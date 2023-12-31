جوارديولا يدعم مقاضاة فيفا: يجب أن يغيروا شيئًا ما!

جوارديولا يفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم...

هاجم بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأيد تهديد الاتحاد الإنجليزي بمقاضاة فيفا.

وأبدى المدرب الإسباني، اعتراضه على ضغط المباريات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وزيادة عدد مباريات الفرق، وعدم الحصول على الراحة الكافية في العطلة الصيفية.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "يجب أن يغيروا شيئًا ما، لقد قلت قبل ذلك مرات عديدة، لدينا الكثير من المباريات، والمشكلة أن لدينا ثلاثة أسابيع فقط في العطلة الصيفية وهذا لا يكفي، انظروا إلى كم الإصابات".

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وأضاف: "إنها حالة حزينة، نحن نريد أن نرى اللاعبين يقدمون أفضل المستويات، ولكن في ظل ضغط المباريات الحالي، أصبح الأمر مستحيلًا جسديًا وإنسانيًا".

ويعاني مانشستر سيتي من ضغط مباريات كبير في الموسم الحالي، خاصة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية الأخيرة، والتي نجح الفريق السماوي في تحقيقها للمرة الأولى في التاريخ.