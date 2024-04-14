"قد أعتمد على هذا اللاعب".. تصريح جوارديولا يربك خطط أنشيلوتي!

"سيساعدنا أمام ريال مدريد"

زف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، نبأ سعيدًا لجماهير فريقه، قبل مواجهة ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل السيتي أمام الميرنجي في موقعة الذهاب بنتيجة (3-3) على ملعب سانتياجو برنابيو، ويحتاج إلى الفوز بين جماهيره من أجل التأهل إلى نصف النهائي.

وقال جوارديولا، في تصريحات للموقع الرسمي: "كايل ووكر (غاب عن مباراة الذهاب للإصابة) يشعر بتحسن كبير، ويمكنه لعب دور في المواجهة المرتقبة".

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وأضاف: "سنرى في الأيام المقبلة، إذا ظل يشعر بحالة جيدة، فربما يمكنه مساعدتنا في بعض الدقائق، لأنها مباراة نهائية، لكنني لا أريد أن أفقده لفترة طويلة (إذا تجددت الإصابة)".

وختم: "أعرف مدى أهمية كايل ضد لاعبي ريال مدريد، لكنه لم يكن في موقعة الذهاب ورباعي الدفاع أدى بشكل جيد للغاية، نحن نعلم ذلك".

واعتمد أنشيلوتي على مهاجمة مانشستر سيتي من الجهة اليسرى، حيث وضع الثنائي رودريجو وفينيسيوس بالقرب من أكانجي (الظهير الأيمن) أغلب فترات المواجهة، وبالطبع حال عودة ووكر فإن حسابات المدرب الإيطالي قد تتغير.