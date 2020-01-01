جوارديولا: هذا موعد عودة أجويرو، والخطأ مرفوض

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يوضح موقف لاعبه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو وموعد عودته من إصابته الأخيرة.

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن موعد عودة النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لفريقه من جديد بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه المقبل أمام نظيره أولمبياكوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا: "دوري أبطال أوروبا أصبح أصعب في الوقت الحالي بسبب زيادة الاستثمارات فيه، وارتفاع عدد ونسق المباريات، واستعداد كل الفرق بشكل أفضل".

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وأضاف: "المساحات من أجل الهجوم شبه معدومة، والفوارق بين الأندية تضائلت للغاية، في العام الماضي لعبنا ضد أتالانتا وكادوا أن يصعدوا لنصف النهائي، أنظروا لمباراة شاختار دونيتسك وريال مدريد".

وأردف عن الإصابات في فريقه: "في الوقت الحالي موقف أجويرو غير معروف، هو يتحسن لكن لا أظن أنه سيشارك أمام ليفربول، ربنا ننتظر لما بعد التوقف الدولي".

وأكمل: "لا أفكر في لقاء ليفربول الآن، سيكون ذلك من الخطأ ولا يجب أن نخطيء في دوري أبطال أوروبا، علينا تأمين المزيد من النقاط للتأكد من صعودنا".

وأنهى تصريحاته عن زحام المباريات: "الأمر يتعلق بكل لاعب وقدرته على التحمل، البعض يستطيع لعب ثلاثة أو أربعة وحتى خمسة لقاءات متتالية والبعض يعاني من عدد أقل".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد ست نقاط بعد الفوز على مارسيليا وبورتو.