جوارديولا: توقف الدوري الإنجليزي بسبب كورونا؟ أمر ليس مستبعداً

كورونا يضرب بقوة من جديد في أوروبا

لم يستبعد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أن تتوقف منافسات كرة القدم في إنجلترا من جديد بسبب الموجة الثانية من كورونا والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة البريطانية للحد من انتشار الفيروس.

الحكومة أعلنت الحظر في مجموعة من المناطق بإنجلترا، ولكن ذكرت أن منافسات البريميرليج لن تتأثر وستستمر بشكل طبيعي في الفترة المقبلة.

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وقال المدرب الكتالوني في تصريحات نقلتها "ميرور": "الأمر صعب، أتفهم أن رئيس الوزراء يتخذ تلك الإجراءات لأن الوضع يزداد سوءاً، الأمر حدث في إسبانيا، ألمانيا، وفرنسا، في كل مكان".

وواصل: "الفيروس موجود بعد وربما يزداد قوة، وعالم كرة القدم لا يمكن أن يكون مستثنى مما يحدث في المجتمع، إذا كان واجباً علينا أن نلعب سنلعب، ولكن لا نريد أن نكون مختلفين عن المجتمع إذا تم إغلاق المطاعم وهكذا".

واستمر بيب: "لست منوطاً باتخاذ القرار، أريد أن أكون بأمان، وأريد ذلك للجميع، عائلتي وأصدقائي، وكل الأفراد في المملكة المتحدة، الأمر ليس مزحة، إذا قال ابقوا في المنازل يجب أن نفعل ذلك".

وختم: "ليس عدلاً أن نصف المجتمع يلتزم ويبقى في منزله والنصف الآخر يفعل ما يحلو له، الضمير يجب أن يحكم، إذا كان يجب أن نتوقف (عن اللعب) سنفعل ذلك، وإذا قرروا أن نلعب لأن ذلك سيساعد المجتمع يجب أن يكون الأمر آمناً في ذلك الوضع الذي نعيشه".

مانشستر سيتي حقق انتصاراً صعباً مساء السبت على حساب شيفيلد يونايتد بهدف نظيف لحساب منافسات البريميرليج، في آخر مبارياته الملعوبة.