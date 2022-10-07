جوارديولا: هالاند لا يُضاهي ميسي، وجوندوان لن يلعب لدقيقة أخرى!

لا يؤمن أن النرويجي سيكون نسخة جديدة من لاعبه السابق في برشلونة

يرفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، المقارنات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين مهاجم الفريق إرلينج هالاند والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بداية مذهلة يعيشها هالاند مع سيتي في بداية موسمه بملعب الاتحاد، حيث سجل 14 هدفًا في 8 مباريات فقط حتى الآن، منهم هاتريك 3 مرات كان آخرهم في الفوز على مانشستر يونايتد 6/3 في الديربي.

جوارديولا تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة ساوثامبتون، غدًا، السبت، بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لإبداء رأيه في الأمر بالإضافة لبعض الموضوعات الأخرى.

وقال المدرب الإسباني عن هالاند:"لا شيء يضاهي ليونيل ميسي، كم لاعب تم إطلاق عليه لقب ميسي الجديد؟ 10 أو 15 وجميعهم فشلوا في الاقتراب منه"

وأضاف:"الرجال هنا يقبلون كل الأسئلة حول إرلينج هالاند، كيفين دي بروينه على سبيل المثال لاعب استثنائي وسعيد جدًا بتواجد إرلينج معنا وهذا الأمر ينطبق على جميع اللاعبين".

نقطة أخرى تحدث عنه جوارديولا، وهي خروج سارة عرفاوي زوجة لاعب وسط الفريق إلكاي جوندوان، للشكوى من سوء الطعام في مدينة مانشستر.

ورد مدرب سيتي على تصريحاتها مازحًا:"إنها محقة، أشعر بخيبة أمل لأنهما لم يحاولان الذهاب إلى مطعمي الخاص لتجربة الطعام هناك، إلكاي لن يشارك لدقيقة واحدة هذا الموسم".

وعن ظهور حملة توقيعات لحرمان هالاند من اللعب بالدوري الإنجليزي:"نكتة جيدة ومسلية، ستكون لديه إجازة لبضعة أسابيع خلال كأس العالم وبعدها سيعود لنا ليتدرب بشكل طبيعي".

الفريق الأفضل في إنجلترا هذا الموسم:"هناك فريق واحد أفضل منا حتى الآن وهو آرسنال، هم يتفوقون علينا في الوقت الحالي ومن المهم لنا الاستمرار في القتال حتى النهاية لتخطي الجميع".

يذكر أن آرسنال يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي حتى الآن بـ21 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن سيتي الذي يحتل المركز الثاني.