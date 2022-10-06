"اطردوا الروبوت".. عريضة مازحة لإبعاد هالاند عن الدوري الإنجليزي!

هل بلغ اليأس هذه الدرجة في إنجلترا؟

تأخذ ردود الفعل على مستوى النرويجي إرلينج هالاند المذهل مع مانشستر سيتي أبعادًا جديدة، ففي إنجلترا يبدو أن الجميع سئموا من انتظار إيقافه، فبدؤوا بالمزاح حول طرق بديلة للمدافعين في الملعب!.

حساب "سبورت بايبل" على تويتر نشر على سبيل المزاح نموذجًا لعريضة جماهيرية مقدمة إلى الحكومة والبرلمان البريطانيين، والسبب إرلينج هالاند!.

هذه العريضة تضمنت عبارة واضحة: "مطالبة بإبعاد إرلينج هالاند عن الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب كونه إنسانًا آليًأ (روبوت)".

العريضة التي لم تقدم فعلًا للجهات المعنية تضمنت توقيع 404679 شخصًا، ونشرها حساب "سبورت بايبل" مع كلمة: "رائع!".

أرقام مذهلة!

الأروع حقًا هو هالاند نفسه، المهاجم النرويجي يصب غضبه على شباك المنافسين في كل أسبوع دون هوادة.

في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي أمطر شباك يونايتد في ديربي مانشستر بثلاثية كاملة مع صناعة هدفين ضمن سداسية السيتي في شباك ديفيد دي خيا.

وفي آخر مبارياته بدوري أبطال أوروبا أمس، سجل هدفين في شباك كوبنهاجن الدنماركي ليقود فريقه لاكتساح خصمه بخماسية كاملة.

وعمومًا، وصل هالاند إلى هدفه رقم 19 مع مانشستر سيتي في كل المنافسات، منها 14 في الدوري الإنجليزي تجعله متربعًا على صدارة ترتيب الهدافين، و 5 على مستوى دوري أبطال أوروبا تجعله هداف نسخة 2022-2023 حتى الآن.