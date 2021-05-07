جوارديولا: نهائي دوري الأبطال؟ الدوري الإنجليزي أهم

جوارديولا يتحدث قبل مواجهة تشيلسي..

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إنه لا يفكر في مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا قبل المواجهة بينه وبين تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقد كان أسبوعًا رائعًا للناديين اللذين سيتقابلا مساء الغد، حيث تأهل كلاهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجهان بعضهما البعض في التاسع والعشرين من مايو.

ستكون هذه هي المرة الأولى لمانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا في حين أنها ستكون الثالثة لتشيلسي، ونتيجة لذلك ستحظى مباراة يوم السبت في الاتحاد بمزيد من الإثارة.

سيتم تتويج مانششستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا إذا فازوا على تشيلسي غدًا، لكن فريق توماس توخيل لن يرغب في خسارة معنوية قبل النهائي، وأيضًا يريد الفوز من أجل الحفاظ على مركزه بين الرباعي الكبار.

ماذا قال جوارديولا عن مواجهة دوري أبطال أوروبا؟

وقال جوارديولا: "قد يعتقد الناس أن اللاعبين الذين لعبوا ضد دورتموند ومونشنجلادباه سيلعبون النهائي، ولكنني الآن لا أعرف، ما أريده هو مشاركة الجميع في الأسابيع القادمة للتحضير للنهائي.

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يوجد تفكير واحد بشأن النهائي لأننا لا نملك الدوري الإنجليزي الممتاز في أيدينا بشكل رسمي، لقب البريميرليج أهم بالنسبة لي في الوقت الحالي من التفكير في نهائي الأبطال".

وتابع: "عندما يكون لدينا الدوري كلقب رسمي، غدًا وفي الأسابيع المقبلة، سيكون التركيز على دوري الأبطال وكل ما يتعلق به، لكنني حذر جدًا من التفكير إذا لم يكن لديك ذلك، فلا تتحدث عن شيء آخر، ما زلنا بحاجة إلى نقاط".

وأردف: "يمكنني القول إننا كنا نفكر ولكن لا أحد يلعب بالطريقة التي يلعب بها تشيلسي، بالطبع الطريقة التي نلعب بها ضدهم ليست هي نفسها، تشيلسي أقصى ريال مدريد وهم خصم قوي للغاية".

وماذا عن سيطرة الإنجليز على دوري الأبطال؟

بخصوص ذلك أجاب بيب جوارديولا بأن السؤال لا يجب أن يكون كذلك، حيث أن هناك فترة تفوقت فيها أندية الدوري الإسباني، وفي المقابل تحسنت أندية البريميرليج أيضًا في السنوات الأخيرة.

"وأكد: "إنه سؤال بدأ في إسبانيا منذ سنوات، ويقول الناس إنهم يمتلكون القوة المالية ولكن ربما كانت إنجلترا أفضل، هناك فترة تتجه فيها الفرق الإنجليزية إلى المراحل الأخيرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

واسترسل: "سنرى ما سيحدث ولكن شعوري هو أن الفرق الإنجليزية تتحسن وتظهر بشكل أفضل بمرور السنوات، ولكن مع الوقت وفي السنوات المقبلة أنا متأكد من أن برشلونة وريال مدريد وبايرن سيكونون هناك".

وقال أيضًا: وبالنسبة لي، آمل أن ينضم إنتر الآن ويوفنتوس وميلان إلى تلك النخبة، باريس سان جيرمان هناك دائمًا، نحن نعلم أن هناك العديد والعديد من الأندية الكبرى ولكن هذا صحيح، من قبل كانت إسبانيا والآن هي إنجلترا وهم في حالة جيدة حقًا".

ماذا قال جوارديولا عن توماس توخيل؟

وأثنى بيب جوارديولا بشكل كبير على خصمه الألماني المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، مؤكدًا أنه يحترمه كثيرًا وكذلك يحترم كرة القدم التي يقدمها.

وأكد: "لقد قدم تشيلسي أداءً رائعًا في الفترة الماضية، حيث فاز بمباريات كثيرة، ولعب جيدًا وقدم أداء مميزًا، لقد كانوا دائمًا يقاتلون من أجل الألقاب في أوروبا، وهذا ليس مفاجئًا.".

واستطرد: "لدي الكثير من الاحترام لتوماس توخيل، لقد كان في ماينز، دورتموند، باريس سان جيرمان والآن هنا في تشيلسي في دوري مختلف لم يلعب فيه من قبل".

وفي السياق ذاته قال: "الفرق التي يدربها دائمًا ما يسعدني مشاهدتها، لم أعمل معه لذلك لا أعرف ماذا يفعل في الغرف المغلقة، لكنني لست متفاجئًا من عمله الكبير الذي يقدمه هذا الموسم مع تشيلسي، تحياتي كبيرة لما فعلوه حتى الآن منذ تولى تدريب البلوز".

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويقدم نتائج مميزة ولديه مباراة واحدة فقط يحتاج الفوز بها من أجل حسم اللقب رسميًا وإعادته إلى خزائنه من جديد.

إقرأ أيضًا.. كابوس كل ما هو ألماني وسقوط مدوٍ في الكلاسيكو وليلة ليفربول.. أسوأ النتائج في تاريخ ميسي

بن سلمان مالك محتمل .. لماذا يبدو بيع مانشستر يونايتد أصعب مما نعتقد؟

رسميًا .. اليويفا يسامح الأندية المتراجعة عن دوري السوبر الأوروبي وتصعيد خطير ضد البقية