جوارديولا: نجم مانشستر سيتي أخبرني أنه "سيرتاح" أمام ريال مدريد.. وأريد التأهل!

"أريد أن يكون ملعب الاتحاد صاخبًا"

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه على لوتون تاون (5-1)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز: "رودري كان بحاجة إلى بعض الراحة اليوم.. وأخبرني أنه سيرتاح يوم الأربعاء ضد ريال مدريد أيضًا".

وأضاف ضاحكًا: "هل تصدق ذلك؟!"، قبل أن يتطرق إلى حالة مدافع الفريق جون ستونز، مشيرًا إلى أنه "بخير".

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وختم: "التأهل أمام ريال مدريد سيكون صعبًا، لكنني أريده، أريد رؤية الجمهور يتفاعل في كل لحظة معنا، أريد أن يكون ملعب الاتحاد صاخبًا".

وتعادل مانشستر سيتي مع ريال مدريد (3-3) في إسبانيا بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويستعد لموقعة الإياب على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل.