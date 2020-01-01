جوارديولا: مواجهة ريال مدريد مباراة نهائية

قمة منتظرة على الصعيد الأوروبي

تحدث مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن الموقعة المرتقبة لفريقه مع ريال مدريد لحساب إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ويصفها بالمباراة النهائية.

سيتي انتصر ذهاباً في مدريد بهدفين مقابل واحد، ويفترض أن يقام لقاء العودة في مانشستر مطلع أغسطس، وسط شكوك حول مكانه بسبب قواعد الحكومة البريطانية.

وقال بيب للإعلام: "أريد تقديم مباراة جيدة، هي مباراة نهائية لنا ولهم، نريد تفادي الأخطاء، الماضي يساعدك على التحسن، هذه هي الحياة، ليست مثالية".

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وأكمل: "نريد إثبات أنفسنا أمام مدريد وهزيمته، الماضي لن يعطينا أفضلية في المستقبل، يجب تقديم الأفضل على جميع الأصعدة، هذا ما سيساعدنا للعبور".

واستمر جوارديولا: "إذا لم يكن اللاعبون متعطشون للانتصار سيكون هناك مشكلة ولن نعبر، تلك المباراة متعلقة بالرغبة، هذا ريال مدريد، يملك الجودة في كل المراكز".

وأضاف: "التكتيك لن يفوز بالمباراة، الطاقة باللاعبين والنادي في مباريات مثل تلك هي ما تصنع الفارق وتعطيك الانتصار".

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ويختتم مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد مشواره في بطولة الدوري عندما يستضيف الهابط نوريتش سيتي في لقاء تحصيل حاصل للطرفين.