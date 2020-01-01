الحكومة البريطانية تهدد إقامة مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي

فيروس كورونا والحجر الصحي يشكلان تهديدًا لإقامة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إنجلترا

قررت حكومة المملكة المتحدة أن جميع القادمين من إسبانيا يجب عليهم الدخول في فترة حجر صحي لمدة 14 يومًا قبل دخول البلاد.

وكانت إجراءات الحماية من فيروس كورونا والتي اتخذتها الدول الأوروبية قد قلت حدتها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد تراجع موجة انتشار الفيروس.

وفي الوقت الذي من المنتظر فيه أن تعود منافسات دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، يبدو أن الإجراءات الوقائية ستهدد ذلك.

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وتسبب ما أقرته الحكومة الإنجليزية في الكثير من الجدل حول منافسات دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا مواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.

وتبقى أقل من أسبوعين على المباراة، ما يعني أن لاعبي ريال مدريد والبعثة التي ستسافر إلى إنجلترا لن يتمكنوا من البقاء لمدة 14 يومًا في حجر صحي.

ولم يعلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ذلك وفقًا لما ذكرته صحفية آس الإسبانية والتي أثارت التساؤلات حول الأمر، لذلك من المنتظر أن يأتي تعقيبًا حول ذلك الأمر.

ومن المتوقع أن يتم استثناء بعثة ريال مدريد من هذا القرار حتى يتمكنوا من السفر إلى مانشستر ولعب مباراة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن منافسات دوري أبطال أوروبا قد توقفت في الحادي عشر من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز وحول العالم.