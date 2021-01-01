جوارديولا مشيداً بمانشستر سيتي: لا نملك ميسي أو رونالدو!

سلسلة من الانتصارات لا تتوقف للمواطنين مؤخراً

أشاد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بمستوى فريقه والمجموعة الحاضرة من اللاعبين رغم غياب العنصر الخارق مثل كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي.

وبدأ سيتي في الابتعاد بقمة ترتيب البريميرليج عقب انتصاره على توتنهام السبت، ليوسع الفارق إلى سبع نقاط مع أقرب الملاحقين مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

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وقال بيب للإعلام: "لا نملك نوعية اللاعب القادر على الفوز بالمباراة بمفرده، أمثال ميسي، رونالدو، مبابي، أو نيمار، ولكن نعمل كفريق".

وأضاف: "صراحة، أتمنى أن أمتلك لاعباً يسجل كل مباراة أربعة أهداف ويجري مثل هؤلاء اللاعبين، أتمنى ذلك حقاً، ولكن لن أبادله بأي من الموجودين الآن".

وأكمل المدرب الكتالوني: "ولهذا السبب أشدت كثيراً بفيرناندينيو وكيف يساعد داخل وخارج الملعب ويساعد في الأوقات الصعبة".

وختم: "الفرق الكبرى يظهر بها اللاعبون الكبار في الأوقات السيئة، في الأوقات الجيدة من السهل أن يلعب الجميع، ونحن مرينا بأوقات صعبة هذا الموسم".

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ويعيش سيتي الآن سلسلة من الانتصارات بلغت 16 مباراة متتالية، كما لم يخسر في آخر 23 مباراة للفريق، وتلقى فقط ستة أهداف بتلك الفترة.