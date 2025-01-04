جوارديولا: لم نعد للمسار الصحيح بعد.. ونجم السيتي ينقصه الهدوء

ماذا قال بيب

أعرب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بفوز فريقه على حساب وست هام (4-1) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق السيتي الفوز الثاني على التوالي في البريميرليج، لأول مرة منذ ما يزيد على شهرين، ليبدأ سلسلة من النتائج الإيجابية، بعدما مر بفترة سيئة للغاية مؤخرًا.

وقال جوارديولا في تصريح لـ"بي بي سي" عقب المباراة: "لم نعد إلى المسار الصحيح بعد، الفوز يجعلنا أكثر سعادة، لكننا ما زلنا كما كنا لأسباب مختلفة، النتيجة ستساعد، مازلنا نعاني لكن هناك شعورًا بالارتياح".

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وتطرق بالحديث عن سافينيو: "كان رائعًا، هو من القلائل الذين يتمتعون بالانتعاش، كانت هناك لمحات من التألق، أخلاقيات العمل لديه لا تصدق، لكنه لا يزال ينقصه الهدوء".

وأوضح: "نحن نُسرّع كل شيء، لقد عانينا مع النتائج مؤخرًا لكن الانتصارين الأخيرين جيدان، ولم نخسر لثلاث مباريات، أود أن أقول شهر ونصف [من سوء الأداء] مقارنة بـ8 سنوات ليس سيئًا".

وختم: "كنا محظوظين بالهدف الأول، كانوا أفضل في الدقائق الأولى كان من الممكن أن تكون النتيجة صفر-واحد أو صفر-اثنان، الهدف الثاني ساعدنا كان هدفًا رائعًا".