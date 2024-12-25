"قد تدمر كل الإنجازات".. مانشستر سيتي وجوارديولا ينتظران كابوس "محاكمة القرن"

ما مصير النادي السماوي؟

يواجه مانشستر سيتي خطر التعرض لعقوبات كبرى، تتعلق بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، حيث ينتظر الحكم النهائي لما يعرف باسم "محاكمة القرن" الشهر المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد وجهت 115 اتهامًا إلى مانشستر سيتي، فيما يخص انتهاكات قواعد اللعب المالي النظيف والتربح والاستدامة، خلال الفترة بين 2009 و2018.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الفريق الذي توج بالدوري الإنجليزي آخر 4 مواسم، يمر بأسوأ فتراته حاليًا على مستوى النتائج (يحتل المركز السابع في البريميرليج)، وقد يواجه ضربة محتملة قد تنهي مشروع المدرب بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "مهما كان الحكم سيظل جوارديولا مدربًا للنادي، هذا ما أكده بيب بنفسه بشكل قاطع: (إذا هبطنا، سأكون هنا)، لكن طموحاته قد تتغير جذريًا بين عشية وضحاها، بعد الفوز بأول دوري أبطال أوروبا في تاريخ مانشستر سيتي والثلاثية التاريخية".

وختمت: "العقوبات المحتملة، إذا ثبتت إدانة السيتي، قد تُدمر كل العمل الذي تم إنجازه في السنوات الماضية، من الممكن فرض غرامة مالية، أو خصم نقاط، أو طرده من الدوري الإنجليزي الممتاز أو سحب الألقاب التي فاز بها".

وحصد بيب جوارديولا 18 لقبًا مع السيتي منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد في 2016، من بينها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.