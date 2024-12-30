"قل إنك تريدنا"

نجح مانشستر سيتي في كسر سلسلة نتائجه السيئة، وحقق الفريق الانتصار على مضيفه ليستر سيتي بثنائية نظيفة مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى السيتي لتحقيق الفوز، حيث حظي أصحاب الأرض بعدة فرص واضحة لتحقيق التعادل على الأقل، ليرفع الفريق رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج.

بعد المباراة، أراد مشجعو مانشستر سيتي الذين سافروا مع الفريق إظهار دعمهم للمدرب بيب جوارديولا، الذي يمر بأسوأ فترات مسيرته التدريبية على الإطلاق.

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واستغل المشجعون اقتراب المدرب -الذي خاض 500 مباراة مع الفريق- من منطقتهم ليُهدوه أغنيتهم، التي تكتسب هذه الأيام معنى وقوة أكبر، ما دفع بيب لشكرهم والتصفيق لهم.

وتقول كلمات الأغنية: "لدينا جوارديولا، سعداء جدًا لأنك معنا، قل أنك تريدنا، إلى الأبد، قل أنك تحتاجنا، كن لنا دائمًا، لأن لدينا جوارديولا".