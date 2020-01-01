جوارديولا: مانشستر سيتي في حاجة لأن يكون أكثر هدوءًا!

تصريحات رزينة من الفيلسوف..

اعترف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن فريقه يُصعِّب الأمور على نفسه دومًا بمنحه الخصوم ركلات جزاء، مطالبًا لاعبيه بأن يكونوا أكثر هدوءًا في الفترة المقبلة.

تصريحات جوارديولا تأتي على خلفية الهزيمة الساحقة والمفاجئة التي مُنيّت بها كتيبته بخمسة أهداف لهدفين من ليستر سيتي على ملعب الاتحاد مساء الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن السيتي كان من بدأ التسجيل بهدفٍ رائع عبر رياض محرز، لكن ليستر عاد بهاتريك من جيمي فاردي في مباراة شهدت ثلاث ركلات جزاء على أصحاب الأرض.

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جوارديولا تحدث للصحافة بعد المباراة بقوله "لقد تحدثنا حول ذلك (كثرة ركلات الجزاء على سيتي)، علينا أن نكون أكثر هدوءًا".

كما أضاف "حتى لو أعطينا الفرصة للخصوم للتسديد، علينا حقًا أن نتجنب ركلات الجزاء. إذا منحت الخصم ثلاث ركلات جزاء، فإن الأمور تصبح صعبة".

أما عن صفقة روبن دياش من بنفيكا، والتي تؤكد الصحافة أنها في مراحلها الأخيرة، أجاب جوارديولا قائلًا "لا أعرف، النادي لم يخبرني بأي شيء. ليس بعد".

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وعلى صعيد متصل، تحدث برندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي وأعرب عن سعادته بانتصاره الضخم على السيتي، معتبرًا أن طريقة اللعب كانت السبب الرئيسي في تحقيق الثلاث نقاط.

مدرب ليفربول السابق قال "للتغلب على مانشستر سيتي، عليك أن تركض كالجحيم، لذلك يجب أن تكون لديك هذه العقلية، كان الانضباط التكتيكي جيدًا".

وتابع "لقد كان أداءً ونتيجة رائعة، استغرق الأمر مني 13 عامًا للعب بهذه الطريقة، أنا مهتم جدًا بالهجوم والتحلي بالعدوانية، أحاول دائمًا أن أكون إيجابيًا ولكني بحاجة إلى التفكير في طرق أخرى للحصول على نتائج في مباريات مختلفة".

يذكر أن ليستر سيتي قد جمّع 9 نقاط من ثلاث انتصارات في أول ثلاث جولات من البريميرليج، بينما شارك سيتي في مباراتين فقط فاز في واحدة منهما على وولفرهامبتون بالجولة الماضية بهدفين لهدف.