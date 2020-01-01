الدوري الإنجليزي الممتاز

هاتريك فاردي بالتخصص وأول خماسية ضد جوارديولا .. مواجهة للتاريخ بين مانشستر سيتي وليستر

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Pep Guardiola Man City 2020-21
Getty
أرقام للتاريخ .. فاردي وماديسون يسجل يتألق في ليلة سقوط مانشستر سيتي جوارديولا أمام ليستر سيتي رودجرز

شهدت المواجهة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي العديد من الأرقام التاريخية التي تعزز بعضها وحدث بعضها الآخر لأول مرة، في التاريخ.

وكان بيب جوارديولا هو الضحية الأبرز لهذه الليلة الاستثنائية والتي ستبقى في ذاكرة المدرب الإسباني دائمًا وأبدًا لعدة تفاصيل سنستعرضها تباعًا.

وسقط مانشستر سيتي على أرضه بخمسة أهداف مقابل هدفين واحد أمام مضيفهم ليستر سيتي في المواجهة الساخنة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد.

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    ونجح جيمي فاردي في الحصول على ركلتي جزاء بعدما أجبر كايل ووكر وإريك جارسيا على عرقلته، ليسددهما بنجاح ويكمل الهاتريك الشخصي حيث سجل هدفًا بينهما بطريقة مميزة. 

    وبذلك يكون فاردي قد عادل رقم رحيم ستيرلينج بالتسبب في 19 ركلة جزاء بعد حصوله على ركلتي جزاء في مباراة اليوم، كأكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ليس ذلك فقط، بل واصل فاردي التألق ضد أزرق مدينة مانشستر، حيث أنه بهذا الهاتريك بات جيمي فاردي مسجلًا لـ 8 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

    ويعد فاردي هو اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل هاتريك مرتين ضد أندية يدربها بيب جوارديولا، سواء مع برشلونة أو بايرن ميونخ أو في رحلته الحالية مع مانشستر سيتي.

    ويعد ذلك أكثر من ضعف عدد أهداف أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، كما أن هذا السجل يعد أكثر من أي لاعب آخر ضد جوارديولا في مسيرته كاملة. 

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