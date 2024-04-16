جوارديولا يكرر حيلة "الرباعية المهينة" لمباغتة ريال مدريد!

فعل الأمر ذاته من قبل..

لجأ الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إلى حيلة "قديمة" من أجل مباغتة ريال مدريد، في المواجهة المرتقبة بينهما غدًا الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج السيتي بتعادل غالٍ (3-3) من موقعة الذهاب في سانتياجو برنابيو الأسبوع الماضي، ويحتاج إلى الفوز وسط جماهيره من أجل تكرار سيناريو الموسم الماضي ضد ريال مدريد، بعدما تفوق على الميرنجي بنتيجة 4-0 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال (بعد التعادل ذهابا 1-1).

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن جوارديولا قرر تأخير تدريبات مانشستر سيتي لمدة ساعة، بسبب تواجد الصحافة الإسبانية.

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وأوضحت أن "تدريبات السيتي كانت مقررة في تمام الرابعة مساء بتوقيت المملكة المتحدة، لكنها تأخرت لمدة ساعة، ما تسبب في رحيل معظم وسائل الإعلام الإسبانية، دون مشاهدة أي شيء".

ولفتت إلى أن "بيب فعل الأمر ذاته قبل مواجهة الفريقين على ملعب الاتحاد الموسم الماضي، والتي انتهت بتفوق السيتي بنتيجة ساحقة (4-0)".