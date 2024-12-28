جوارديولا: لن أستسلم في "الاختبار الأكبر".. ومعاناتنا تذكرني بروعة الماضي

ماذا قال بيب؟

أصر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أنه "لن يستسلم"، بينما يحقق الفريق نتائج كارثية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وحصل السيتيزنز على 5 نقاط فقط من آخر 9 مباريات في الدوري، وهو سجل بائس يضعهم جنبًا إلى جنب مع ليستر سيتي وساوثامبتون في قاع ترتيب (خلال تلك الفترة)، ما جعل حامل اللقب مُتأخرًا بفارق 6 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليستر سيتي غدًا الأحد: "نعم سأحاول، سأستمر، في بعض الأحيان تعتقد أنه سيكون من الأسهل أو الأسرع إصلاح الأمر، وفي أحيان أخرى يستغرق الأمر وقتًا أطول، لن أستسلم أريد أن أكون هنا، أريد أن أفعل ذلك ومع الوضع الذي نحن فيه عليّ أن أفعل ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الآن نذهب إلى ليستر، وهو مكان كان من الصعب دائمًا الحصول فيه على نتائج جيدة، ومع اللاعبين المتاحين لدينا هذا ما سأحاول فعله".

وواصل: "أكبر اختبار هو العودة مرة أخرى، لقد فعلنا ذلك من قبل، هذا يجعلك تتذكر مدى روعة الماضي، هذه هي الحقيقة، هذا يجعلك تُدرك كم هو رائع ما فعلناه في الماضي، في بعض الأحيان تُعاني من الإصابات، لسنوات عديدة كنا مُتّسقين بشكل لا يُصدق ولكن الآن، نعم، هناك انخفاض طفيف والسبب الرئيسي هو وجود العديد من اللاعبين المهمين المصابين".

وختم: "رأيت روح الفريق [ضد إيفرتون]، وكيف تدربنا، ومدى تركيزهم، وكيف يحاولون التدرب. رأينا ذلك ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من الحصول على النتيجة. بالطبع، أريد ذلك، الجميع يريد ذلك. لا أريد أن أُخيّب آمال النادي والمشجعين والأشخاص الذين يُحبون هذا المكان".