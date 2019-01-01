جوارديولا: لن أدرب يوفنتوس ولا نملك الأموال لضم جريزمان

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ينفي فكرة الرحيل لتدريب يوفنتوس وإمكانية ضم جريزمان في الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن يكون سيدرب فريق يوفنتوس في الصيف المقبل، عقب أن أعلن النادي الإيطالي عن إقالة مدربه ماسيمليانو أليجري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أنه سيتواجد في صفوف مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل، دون ي تغيير في خططه.

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🔵 مباراة واحدة فقط تفصل كتيبة جوارديولا عن إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الإنجليزية بالتتويج بالثلاثية 👌



طريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 👇 pic.twitter.com/hozPhAMw7Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وقال جوارديولا: "كم مرة يجب أن أقول ذلك؟ لن أدرب يوفنتوس، ولن أنتقل لإيطاليا، أنا سعيد وراضي هنا، ولن أذهب لأي مكان، والموسم المقبل سأكون في مانشستر سيتي".

وعن جريزمان وإمكانية ضمه قال: "على الجميع في برشلونة أن يشعر بالراحة، نحن لا نملك الأموال من أجل ضم جريزمان، ولن نحاول أن نضمه".

وكان بيب جوارديولا قد ارتبط بأنطوان جريزمان في الساعات الأخيرة عقب أن أعلن اللاعب نفسه عن الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم.

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جدير بالذكر أن جوارديولا كان قد حقق لتوه لقب الدوري الإنجليزي الثاني على التوالي له مع فريق مانشستر سيتي.