مانشستر سيتي يسعى لخطف جريزمان من برشلونة

هل ينضم جريزمان إلى كتيبة بيب جوارديولا؟

يخطط نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة..

جريزمان أعلن قراره بالرحيل بنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفيننج" أنّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، طلب دفع الشرط الجزائي في عقد جريزمان والتعاقد معه في يوليو المقبل.

وأوضحت أنّ مانشستر سيتي يحاول إقناع جريزمان برفض عرض برشلونة والانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي.

🔴🔵 تفاصيل الصفقة التبادلية بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان لتعويض رحيل جريزمان 👇 pic.twitter.com/qgTGN0OqWv — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

ووضع الروخي بلانكوس عددًا من الأسماء المرشحة لخلافة جريزمان آخرها جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي.

وبجانب برشلونة، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للتعاقد مع اللاعب مما قد يفتح الباب لانضمام نيمار إلى ريال مدريد.