جوارديولا: لا يمكنك أن تقول "لا" لبايرن ميونخ

حب كبير من جوارديولا لبايرن..

لم يخفِ بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مدى حبه لبايرن ميونخ، وأكد على أنه لم يكن ليستطيع أن يرفض فرصة تدريب العملاق البافاري.

وأشرف جوارديولا على تدريب بايرن لمدة ثلاثة مواسم حقق خلالها ثلاثة ألقاب للدوري الألماني ولقبين كأس ألمانيا، وفشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا، فخرج من نصف النهائي في الثلاث مرات على يد الفرق الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على التتابع.

المدرب الإسباني حل بديلًا للأسطورة يوب هاينكس صاحب الثلاثية التاريخية مع البافاري، وقد وقع على عقود تولي البايرن خلال إجازته بعد نهاية فترته في برشلونة، وعلل ذلك بأنه لا يمكن أن يُقال لا للعملاق الألماني.

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صاحب الـ 48 تحدث للصحافة الإنجليزية حول بايرن وقال "إذا ما أتصل بك بايرن ميونخ لا يمكنك أن تقول لا.".

كما أضاف "قد يتصل بك بايرن ميونخ مرة واحدة في حياتك، لذلك حينما يحدث، عليك أن تذهب هناك.".

جوارديولا أيضًا أكد أن تجربة بايرن كانت تمهيدًا للتدريب في البريميرليج، حيث قال"اعتقدت دائمًا أنني سأذهب إلى إنجلترا بعد فترتي في برشلونة، ولكنني بعد ذلك ظننت أنه من المبكر أخذ هذه الخطوة.".

وأتم "بايرن ميونخ فرصة خاصة لا تتكرر في عمر الإنسان، لذلك ذهبت إلى هناك، لقد كان تحديًا شخصيًا بالنسبة لي، إنه نادٍ لا يصدق، لا يزال عندي أصدقاء هناك.".

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يذكر أن تصريحات جوارديولا جاءت على خلفية إقالة البافاري لمدربه نيكو كوفاتش وبحثه عن مدرب جديد، ويُعد جوزيه مورينيو وآرسين فينجر هما المرشحان الأبرز لقيادة دفة بطل البوندسليجا.