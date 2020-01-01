جوارديولا لا يُقهر في ويمبلي

أرقام مميزة للسيتي أيضًا..

تُوِّج مانشستر سيتي بلقب كأس كاراباو بعد الفوز على أستون فيلا في النهائي بهدفين مقابل هدف على ملعب ويمبلي، ليُسطر بيب جوارديولا تاريخًا جديدًا لنفسه كمدرب.

الفيلسوف الإسباني بات لا يُهزم عندما يخوض النهائي في ويمبلي، حيث فاز من قبل مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا هُناك، مع تتويجه بآخر ثلاثة ألقاب للكأس مع السيتي هناك أيضًا.

كما صار جوارديولا هو ثاني مدرب في تاريخ بطولة كأس كاراباو يحقق البطولة في ثلاث مرات متتالية، بعدما حقق هذا الإنجاز بوب بايسلي مع ليفربول في الثمانينيات.

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3 - Pep Guardiola has now won the League on three occasions (2018, 2019, 2020) – only Alex Ferguson (4), Brian Clough (4) and Jose Mourinho (4) have won the competition more as managers. Vigour. — OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2020

التتويج الثالث بكأس كاراباو لجوارديولا يجعله رابع أكثر المدربين تحصلًا على اللقب بعد السير أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو وبراين كلو، وجميعهم تُوِّج باللقب 4 مرات.

في الوقت نفسه، فإن مانشستر سيتي أصبح ثاني فريق يحقق كأس الرابطة 3 مرات متتالية بعد ليفربول الذي حققها 4 مرات متتالية في 1981 و1982 و1983 و1984.

4 - Only (6) have finished runners-up more often in League history than Aston Villa (4 – level with , Man Utd, Spurs). Valiant. pic.twitter.com/DvD5bcaX0R — OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2020

أستون فيلا أيضًا حقق رقمًا قياسيًا سلبيًا، حيث بات ثاني أكثر الفرق تحقيقًا للمركز الثاني في كأس كاراباو، خلف آرسنال، الذي جاء ثانيًا في 6 مرات آخرهم عام 2018 عندما هُزم على يد سيتي أيضًا.

هذه هي البطولة الثامنة لجوارديولا وهو مدرب للسيتي، حيث قادهم للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين، مع تتويجه بكأس رابطة الاتحاد الإنجليزي مرة، و3 ألقاب لكاراباو ولقبين للدرع الخيرية، كما أنها البطولة رقم 29 له في مسيرته التدريبية.

يذكر أن السيتي في طريقه لخسارة لقب البريميرليج الذي حافظ عليه في آخر موسمين، إذ أن الفارق بين كتيبة جوارديولا والمتصدر، ليفربول، بات 19 نقطة مع تبقي 11 مباراة فقط على نهاية البطولة.