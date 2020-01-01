جوارديولا: لابورت قد يشارك أمام مانشستر يونايتد

أنباء سارة لجمهور مانشستر سيتي حول مدافع الفريق

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عن احتمالية مشاركة مدافع إيمريك لابورت أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة.

وحقق مانشستر سيتي، فوزاً مريحاً على حساب فولهام برباعية نظيفة في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات عقبت اللقاء: "بعد البطاقة الحمراء لفولهام، اعتقدت أن الأمر سيكون صعباً، في بعض الأحيان عندما تلعب بأفضلية عددية فإن ذهنك لا يكون في حالة جيدة للاستمرار".

وواصل: "فريقهم يمتلك الكثير من الشجاعة، وبالرغم من النقص العددي إلا أنهم حاولوا اللعب ولكن المباراة انتهت بعد الهدف الثالث لنا، الآن سيبدأ الاستعداد لمانشستر يونايتد".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة جاره يونايتد مساء الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتابع المدرب الإسباني: "ملعبنا اليوم لم يكن ممتلئاً ولا أعرف السبب، نأمل أن يدعمونا بشكل أكبر في مباراة مانشستر يونايتد يوم الأربعاء".

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وحول مدافعه المصاب لابورت قال بيب: "لن نخاطر ويخوض الكثير من الجلسات التدريبية، بإمكانه أن يلعب أمام مانشستر يونايتد إذا كان يشعر بحالة جيدة".