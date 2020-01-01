مانشستر سيتي يضرب شباك فولهام برباعية مع الرأفة

لاعبو مانشستر سيتي حسموا المباراة بأقل مجهود

حقق مانشستر سيتي، فوزاً مريحاً على حساب فولهام برباعية نظيفة في إطار مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

سيتي سيطر على مجريات خاصة مع لعب فولهام منقوصاً بعد حصول لاعبه تيم ريم على بطاقة حمراء منذ الدقيقة السادسة.

وبعد مرور ثمان دقائق، افتتح مانشستر سيتي أهداف المباراة عن طريق إلكاي جوندوان من علامة الجزاء، عندما سددها أرضية على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 19، استلم بيرناردو سيلفا تمريرة على مشارف منطقة جزاء فولهام، راوغ بها المدافعين ثم سدد بقوة في الشباك بطريقة رائعة معلناً عن الهدف الثاني.

الشوط الثاني لم يختلف كثيراً عن الأول، واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء مع استسلام تام للضيوف.

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وفي الدقيقة 72 أرسل جواو كانسيلو، كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها خيسوس برأسية في شباك فولهام مسجلاً الهدف الثالث.

ولم يحتاج المهاجم البرازيلي، إلا لثلاث دقائق ليسجل الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه، فبعد خطأ من الدفاع استغله خيسوس وصلت الكرة إلى دافيد سيلفا الذي سددها بقوة وتصدى لها الحارس وتابع خيسوس الكرة برأسية في الشباك.