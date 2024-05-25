جوارديولا: أضعت كأس الاتحاد بسبب خطتي.. أنا المخطئ!

من يدعم الثنائي؟

أعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن حزنه لخسارة فريقه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة النهائية على يد الغريم مانشستر يونايتد اليوم السبت بملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وحسم يونايتد المباراة بثنائية نظيفة سجلها الثنائي الشاب أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو في الدقيقتين 30 و39، ليحصد لقب الكأس رقم 13 في تاريخه، ويقترب من آرسنال، البطل التاريخي للمسابقة (14).

وقال جوارديولا، في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس": "حزين للغاية، لم يكن مانشستر يونايتد أفضل اليوم، لكنهم حصدوا اللقب، لذا تهانينا لهم على التتويج".

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وردًا على سؤال حول ما إذا كان فوز مانشستر يونايتد بالكأس سيحفز السيتي للموسم المقبل؟ أوضح بيب: "لا، نحن لا نلعب ضد مانشستر يونايتد، نحن نلعب ضد أنفسنا، ما يفعله مانشستر يونايتد ليس من شأننا".

وختم: "لم أختر الخطة الأفضل اليوم، أنا المخطئ، لم أتخذ القرارات الصحيحة، سنرتاح الآن ونعود لكم الموسم المقبل".