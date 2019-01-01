جوارديولا: فوز ليفربول السبب في تغلبنا على إيفرتون

مانشستر سيتي نجح في تحقيق الفوز على إيفرتون بثلاثية بالأمس بعد فوز ليفربول على شيفيلد

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على صعوبة التفريط في أي نقاط خلال منافسته مع ليفربول على لقب الدوري.

وحقق مانشستر سيتي فوزاً هاماً خارج قواعده بالأمس على حساب إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السابعة من البطولة، بينما حقق ليفربول الفوز على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف.

وقال جوارديولا في تصريحات عقبت المباراة: "علمنا أن ليفربول فاز من جديد، والفارق أصبح ثمان نقاط، لذا كان يجب علينا الفوز وتقليص الفارق إلى خمس".

وتابع: "إننا نعلم جيداً قوة ليفربول، لقد حققوا سبعة انتصارات متتالية بالإضافة إلى أنهم أبطال أوروبا، لا يمكننا فقد الكثير من النقاط الموسم الماضي خسروا مباراة واحدة فقط".

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وأكمل: "الموسم مازال طويلاً يجب علينا الاستمرار نريد تحقيق الدوري الثالث على التوالي".

ويتصدر ليفربول جدول الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.