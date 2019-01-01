محرز: ثلاثية إيفرتون مستحقة وهكذا غالطت بيكفورد

النجم الجزائري سعيد بهدفه وبتخطي إيفرتون بالثلاثة

أشاد النجم الجزائري رياض محرز، بمستوى فريقه مانشستر سيتي في مباراته أمام إيفرتون، التي استضافها ملعب "جوديسون بارك" اليوم السبت، وحسمها حامل لقب البريميرليج بثلاثية مقابل هدف.

وأكد محارب الصحراء أحقية السكاي بلوز في العودة إلى عاصمة إنجلترا الثانية بالنقاط الثلاث، ليتقلص الفارق مع المتصدر ليفربول لخمس نقاط مرة أخرى.

وقال قائد أبطال أمم إفريقيا لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة "كان فوزًا مستحقًا، وكنا نستطيع قتل المباراة في الشوط الأول، قد أتيحت لنا خمس فرص محققة، ولم نستغلها، وهذا هو الفرق بين هذه المباراة ومواجهة واتفورد".

وأضاف "مع ذلك كنا نعرف أن الأمور ستكون أكثر صعوبة في وقت معين، لذا في الشوط الثاني فعلنا ما ينبغي القيام به لنخرج بالنقاط الثلاث".

وعن تألق زميله إيدرسون الذي تصدى لأكثر من فرصة مؤكدة للتوفيز، قال "لهذا السبب هو معنا، ونحن بحاجة إلى الجميع، وعندما يكون إيدرسون جيدًا، فهذا يعني أن الأمور على ما يرام بالنسبة لنا، يُمكن أن نُهدر الفرص، لكن تصديات الحارس تصنع الفارق لنا".

عندما تكون وظيفتك آمنة لمدة أسبوع آخر 😅 pic.twitter.com/NdrmYOQap0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 28, 2019

وعن الحيلة التي خدع بها الحارس الإنجليزي بيكفورد في لقطة الهدف الذي سجله من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، قال "أردت أن أضع الكرة من فوق الحائط البشري، لكن عندما نظرت إلى المرمى لاحظت أن المسابقة كبيرة، لذا سددت في زاوية الحارس لأنه سيستغرق وقتًا للارتداء للمس الكرة، ما جعل الأمر صعبًا عليه".