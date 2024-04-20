"كيف نجونا؟".. جوارديولا ينفجر غضبًا بعد الفوز على تشيلسي!

"ما فعلوه اليوم أحد أعظم الأشياء التي رأيتها"

انفجر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، غضبًا بسبب موعد مباراة فريقه أمام تشيلسي، والتي أقيمت بعد أقل من 3 أيام على موقعة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا التي استمرت 120 دقيقة.

وتجاوز السيتي عقبة تشيلسي اليوم السبت بهدف نظيف في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحجز الفريق بطاقة التأهل إلى النهائي.

وقال جوارديولا، في تصريح لشبكة "بي بي سي": "جدول مباراة اليوم غير مقبول، هذا مستحيل لماذا نلعب اليوم وليس غدًا، من أجل صحة اللاعبين، كيف نلعب 120 دقيقة أمام الريال ثم نخوض مواجهة أخرى بهذا الحجم، لم يكن يجب أن نلعب اليوم، ولا أفهم كيف نجونا".

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وأضاف: "أتذكر قبل عامين، حدث الشيء نفسه، لعبنا في دورتموند يوم الأربعاء، ثم سافرنا لمواجهة ليفربول في نصف النهائي يوم السبت، أجرينا الكثير من التغييرات، وكنا متأخرين 3-0 في الشوط الأول، لقد دمرونا".

وردًا على سؤال عما إذا كان ناديه قد تقدم بطلب لتأجيل المباراة، علق: "هل تعتقد أن المطالبة ستغير شيئًا؟ القوة الوحيدة التي أملكها أن أقول هنا، لماذا لم نلعب غدا؟".

وتابع: "يصعب التعافي من الناحية الذهنية، نريد أن نلعب كرة القدم لكن هذا أمر مبالغ فيه، بذل بعض اللاعبين جهدًا لا يصدق، ما فعلوه اليوم هو أحد أعظم الأشياء التي رأيتها، نحن سعداء للغاية، أظهرنا مرة أخرى من نحن".

وختم: "الموسم المقبل عندما نلعب دوري أبطال أوروبا (الموسع)، في نفس أسبوع كأس كاراباو. كيف سنلعب؟ بعد الموسم المقبل سنذهب إلى كأس العالم للأندية، نحن سعداء بشكل لا يصدق، الكثير من المال، لكن كم يومًا أعطيها للاعبين؟ أسبوعين عطلة وبدء الموسم مرة أخرى. إنه أمر غير مستدام".