جوارديولا: على أوروبا أن تتبع إنجلترا في فترة الانتقالات

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يطالب الدوريات الأوروبية بغلق نافذة الانتقالات مبكرًا على غرار إنجلترا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الدوريات الأوروبية بإنهاء فترة الانتقالات بشكل مبكر مثلما يحدث في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة أمام نظيره برايتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي والتي تقام على ملعب الاتحاد.

حصل على 49 نقطة من أصل 51 ممكنة 💪#UnstoppableTogether #PowerHorse pic.twitter.com/Ikj6iBVmm8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 30, 2019

وقال جوارديولا: "أشعر بالمفاجأة لأن ووكر لم يتم استدعاؤه لمنتخب إنجلترا، لكن هذا ليس شأني وسأحترم ذلك القرار، وكل الدعم سأمنحه له، وكذلك للمدير الفني للفريق جاريث ساوثجيت".

وأضاف عن انتهاء فترة الانتقالات مبكرًا في إنجلترا: "يجب على أوروبا أن تتبعنا، يجب أن تنتهي الانتقالات بمجرد انطلاق الموسم، علينا أن نحاول الاتفاق على شيئًا ما في الفترة المقبلة بذلك الشأن".

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وأكمل عن قرعة دوري الأبطال: "لم أشاهد أي مباراة لأيًا من شاختار أو دينامو زغرب أو أتالانتا في الفترة الماضية، لكن في الموسم الماضي الجميع قال أن مجموعتنا سهلة وخسرنا أول مباراة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد ودع دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من دور الـ ٨ بعد الخسارة أمام توتنهام هوتسبير.